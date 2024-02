Dalla Roma alla Juventus: comunicazione già arrivata

Dalla Roma alla Juventus, la comunicazione è già arrivata. Ecco le ultime sulla questione. I bianconeri hanno deciso

Ieri De Rossi lo ha mandato in campo dall’inizio. Lui ha sbloccato il match con un gol da urlo facendo poi un gesto che al tecnico non è piaciuto e che ha avuto una doppia conseguenza: la prima, quella più importante, il cambio proprio alla fine del primo tempo. La seconda, immediata dopo l’esultanza a zittire il pubblico di Frosinone, l’ammonizione, giusta, del direttore di gara.

Dean Huijsen, difensore che la Roma ha preso in prestito oneroso dalla Juventus, è sicuramente un elemento importante che potrebbe anche giocare titolare da qui alla fine della stagione. Per il momento, viste le assenze di Ndicka e di Smalling è un punto fermo per DDR, che ha accomodato Llorente che, soprattutto nella sfida contro il Feyenoord, ha mostrato di non vivere un buon momento.

Dalla Roma alla Juventus, la risposta di Huijsen

E le prestazioni di Huijsen sono sotto gli occhi di tutti, tant’è che si parla di un investimento della Roma alla fine dell’anno per convincere la Juve a cedere il giocatore. Solo voci per il momento, anche se, sempre per ora secondo le informazioni che sono state riportate su X da Paolo Rocchetti, non arrivano delle buone notizie dalle parti di Torino.

Per ora, infatti, si legge, che la Juventus non ha mostrato nessun segnale di apertura nei confronti di questa possibile operazione estiva. I bianconeri a quanto pare vogliono riportare in Piemonte il giocatore che quasi sicuramente prenderà il posto di Alex Sandro che va in scadenza e con il quale non ci sarà nessun accordo per il rinnovo contrattuale. Insomma, appare solamente una suggestione per il momento la situazione relativa a Huijsen. Ma vedremo quello che ovviamente succederà da qui ai prossimi mesi, sappiamo benissimo come tutto può cambiare nello spazio di poco tempo.