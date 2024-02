Esonero Mazzarri, doppio ritorno clamoroso al Napoli: c’è il via libera

Nuovo esonero in casa Napoli, via libera e incontro finale in giornata: c’è il gran ritorno con l’addio di Mazzarri che prende sempre più quota. Gli ultimi aggiornamenti.

Continua il momento di grande difficoltà in casa Napoli, reduce fin qui da una stagione a dir poco disastrosa e tutt’altro che in grado di rendere giustizia ed onore a quello scudetto conquistato con Luciano Spalletti meno di un anno fa. La squadra attualmente allenata da Walter Mazzarri pare una lontanissima versione di quella in grado di dominare un’intera Serie A la passata stagione, quando Osimhen e colleghi riuscirono a regalare un inatteso quanto storico scudetto ad una piazza che attendeva un momento così importante da più di tre decadi.

Quello che poteva essere un punto di partenza, però, si è rivelato infausto approdo malamente gestito da dirigenza e proprietà, come emerso da una serie di errori circa i quali si è espresso negli scorsi giorni lo stesso De Laurentiis, commentando e analizzando le varie situazioni verificatesi in questi mesi, a partire dalla mancata permanenza di Spalletti e la concessione da parte del patron del Napoli di non prolungare in modo automatico il contratto del certaldino ex Inter e Roma.

Senza indugiare sui tanti incidenti di percorso conseguiti, dall’addio di Giuntoli e il mancato approdo di un sostituto che ovviasse alla vacuità lasciata da una figura così importante, dalla giornata di ieri rimbalzano notizie e informazioni circa un possibile e clamoroso scenario in casa Napoli.

Esonero Mazzarri, via libera e incontro fissato: doppio ritorno in casa Napoli

Dopo l’esonero del tecnico francese, infatti, si profilava da qualche ora anche l’ipotesi di un allontanamento di Walter Mazzarri, arrivato a metà novembre dopo la sconfitta casalinga contro l’Empoli ma distintosi per un percorso che ha sprofondato ulteriormente Kvaratskhelia e compagni nel corso di questi mesi. Il Napoli, potenzialmente ancora annoverabile in una lotta europea che coinvolge ovviamente anche la Roma di De Rossi, è attualmente nono in classifica, con trentasei punti ma con una partita da recuperare.

La scintilla con Mazzarri, comunque, pare essere stata momentanea e poco in grado di ripristinare l’andamento di una squadra che fino a qualche mese prima aveva palesato un dominio a dir poco evidente. Ecco, dunque, giustificata la possibile scelta di De Laurentiis di imbattersi in un altro cambiamento ad interim, come raccolto da Matteo Moretto, che ha fornito le ultime informazioni circa lo scenario Francesco Calzona.

Nella giornata odierna sarebbe, infatti, previsto un incontro tra il Presidente azzurro e il CT della Slovacchia, che ha già ricevuto il via libera per il doppio incarico fino a fine stagione. Il cambio vuole essere immediato e a breve potrebbe esserci la definizione dell’accordo con sottoscrizione dei contratti. Tale scenario, quantomeno singolare e inatteso ai più fino a poco tempo fa, prevedrebbe un importante doppio ritorno: quello di Marek Hamsik e dell’ex preparatore atletico di Spalletti, Francesco Sinatti, ambedue figuranti nello staff di Calzona.