Furia De Rossi, non solo la bottiglietta: spogliatoio infuocato

Tutta la rabbia del tecnico giallorosso dopo il primo tempo sottotono della Roma nella gara di campionato di Frosinone

La Roma vince, ma De Rossi non si accontenta. Una dimostrazione di grande determinazione da parte dell’allenatore giallorosso, furioso dopo il primo tempo della squadra. Il vantaggio non basta: l’atteggiamento e il gioco proposto fanno arrabbiare il tecnico.

Per la Roma era molto importante vincere al Benito Stirpe, il modo migliore per archiviare definitivamente la sconfitta con l’Inter e approcciare alla partita di giovedì di Europa League contro il Feyenoord con lo spirito giusto. Questo però sembra non essere bastato a De Rossi, soprattutto a fine primo.

I giallorosso erano riusciti a chiudere la frazione iniziale con una magia di Huijsen, ma al tempo stesso la proposta di gioco era pressoché nulla e l’aver concesso 18 tiri nel primo tempo ad una squadra che di media ne ha 11.6 nei novanta minuti era davvero troppo. È stata emblematica la reazione di De Rossi dopo il gol, quella di lanciare la bottiglietta dopo il colloquio con Mancini.

Ecco cos’è successo nello spogliatoio

A fare rumore non è stata solo la bottiglia scagliata a terra dal tecnico giallorossi bensì le sue urla nello spogliatoio. Una furia De Rossi, come lo era in campo, per manifestare tutto il suo disappunto per un vantaggio frutto di una magia del singolo. De Rossi vuole vincere, ma vuole farlo convincendo e proponendo un’idea di calcio propositiva.

Nell’ira di De Rossi non c’è stato spazio né per accuse ai singoli né tantomeno insulti, ma solamente le parole giuste nel momento giusto per caricare l’ambiente. Una strigliata agli undici in campo, una tirata d’orecchie a Huijsen e poi tutti in campo. A confermarlo è stato anche Baldanzi che di questo sfogo ne ha parlato al termine della gara. Partita poi amministrata molto meglio nel secondo tempo, a differenze delle sfide precedenti dov’era il primo tempo ad essere più convincente della ripresa. Altri due gol, il primo di Azmoun e il secondo di Paredes su rigore, e partita in ghiaccio per la quarta vittoria in cinque partite di Serie A.