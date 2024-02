Ha firmato con la Roma, contratto fino al 2026 per il tecnico che ha vinto uno scudetto e una Supercoppa. A breve l’annuncio ufficiale

Ha già firmato il nuovo contratto. E tra poco la Roma lo renderà ufficiale tramite i propri canali. Alessandro Spugna ha messo nero su bianco con i giallorossi. Una notizia che era nell’aria da un poco di tempo e che adesso è certa. Due anni di contratto per il tecnico che ha portato nella Capitale, per il momento, il primo storico scudetto e una Supercoppa Italiana.

La trattativa è stata liscia, in discesa. Le parti hanno capito che il progetto era quello giusto e ieri è anche arrivata, con otto turni di anticipo, anche la terza qualificazione alla prossima Champions League. La quarta della Serie A, infatti, non può riprendere in nessun modo la Roma. Un cammino incredibile, di quelli che resteranno nella storia di questo club.

Roma, Spugna ha firmato

Sono attese, adesso, le parole ufficiali del tecnico sul sito giallorosso. E anche quelle di Bavagnoli, che dopo aver preso la decisioni di passare dietro la scrivania, ha puntato tutto e subito sul tecnico preso dall’Empoli indovinando, senza dubbio, la scelta.

Articolo in aggiornamento…