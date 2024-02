Huijsen a titolo definitivo e doppio addio Roma: la Juve non fa sconti

Doppio addio Roma e Huijsen a titolo definitivo, la Juventus non fa sconti: prezzo già fissato.

Continua a far parlare di sé il giovane e qualitativo Dean Huijsen, arrivato a Roma in una parentesi totalmente diversa da quella attuale; sebbene sia passato poco più di un mese dal suo discusso sbarco nella Capitale, infatti, il difensore olandese ha inizialmente trovato José Mourinho a Trigoria, salvo poi salutarlo qualche settimana dopo, in seguito all’esonero di metà gennaio e il consequenziale approdo sulla panchina di Daniele De Rossi.

Al netto della giovane età e di un percorso di crescita che prevede ancora numerose tappe, Huijsen ha fin da subito palesato grande maturità e intelligenza, mettendosi al servizio dello Special One (che lo aveva tanto voluto per corroborare il proprio terzetto difensivo) e risultando prontamente in grado di assecondare anche le nuove e diverse richieste di Daniele De Rossi, con il ripristino di uno schieramento a quattro.

L’eurogol in quel di Frosinone nella giornata di ieri, unitamente all’esultanza in pieno stile Cristiano Ronaldo e le polemiche generate dal gesto rivolto ai tifosi ciociari, hanno contribuito ad accendere ulteriormente i riflettori su un profilo che ha tutti gli ingredienti per far parlare di sé per tanti anni.

Huijsen a titolo definitivo, la Juve non fa sconti: doppio ‘sacrificio’ Roma

Il momento più iconico a livello personale e collettivo, ovviamente, è stato ovviamente quello del goal, che ha permesso di dare una sterzata importante ad una gara apparsa sin da subito complicata.

La vittoria di ieri, ampliando lo sguardo anche al futuro, potrebbe essere molto importante ai fini di quella ascesa in classifica tanto voluta da De Rossi e destinata ad avere grande impatto anche sulle decisioni di mercato future. Su Huijsen, la certezza è che per ora la Roma se lo coccola e approfitta della sua presenza in quel di Trigoria, frutto di una trattativa con la Juventus che ha acconsentito ad un prestito oneroso di 650mila euro, destinato ad abbassarsi a quota 400mila qualora il giocatore, che ha già disputato otto gare, totalizzi almeno dieci presenze in giallorosso.

Nessuna condizione per riscatto o prolungamenti di permanenza, come ben noto, ma ciò non esclude che in estate possano esserci dei cambiamenti. Come riferisce Calciomercato.com, a tal proposito, Huijsen sarebbe un investimento perfetto per la Roma, in grado al contempo di assicurare alla Juventus un incasso importantissimo ai fini di quel mantra della sostenibilità inseguito da Giuntoli e colleghi.

A Torino, ad ogni modo, non sembrerebbero esserci i margini per acconsentire a nuovi prestiti, mentre per un acquisto definitivo potrebbero essere chiesti non meno di 30 milioni di euro.

Una cifra certamente importante ma giustificata da giovane età e palesi qualità di un ragazzo che corroborerebbe non poco il reparto difensivo della Roma, destinata ad ogni modo a cambiamenti di non poco conto proprio nel reparto arretrato. Oltre ad una partenza quantomeno probabile di Smalling, infatti, si potrebbe prossimamente aggiungere il mancato riscatto di Llorente, soprattutto se non dovessero esserci i tanto desiderati incassi Champions.