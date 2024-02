Napoli, De Laurentiis ha deciso: UFFICIALE il nuovo allenatore

Dopo una serie di risultati non ritenuti all’altezza da parte della società arriva la decisione ufficiale sull’esonero: ecco il sostituto

Un anno decisamente molto complicato per molti tecnici in Italia e in Europa. Nel nostro campionato abbiamo già assistito a diversi esoneri, e spiccano in particolare quello di Rudi Garcia e José Mourinho.

Il tecnico portoghese nel corso dei suoi due anni e mezzo a Roma era riuscito ad ottenere risultati incredibili in ambito continentale, riuscendo a vincere al primo anno sulla panchina giallorossa la Conference League, e sfiorando il miracolo l’anno successivo, arrivato a giocarsi una finale di Europa League persa purtroppo ai rigori anche a causa di un arbitraggio decisamente non all’altezza.

In campionato però la musica è stata diversa, e la formazione capitolina non è mai riuscita ad andare oltre il sesto posto, nonostante un monte ingaggi che l’ha vista anche come terza forza del campionato. Dopo Rudi Garcia e Mourinho però è la volta di un altro famosissimo volto della nostra Serie A, per il quale è arrivato il comunicato ufficiale che lo solleva definitivamente dall’incarico.

Esonero e annuncio UFFICIALE: già scelto il sostituto

Una stagione molto complicata, arrivata dopo uno scudetto che ha fatto sognare una città intera. Stiamo parlando ovviamente del Napoli, ritrovatosi dopo l’addio di Spalletti in una situazione decisamente complicata a seguito dell’arrivo di Rudi Garcia.

Il feeling tra il tecnico francese ed il patron Aurelio De Laurentiis non è mai sbocciato, come dimostrano le continue dichiarazioni del presidente azzurro, che ha più volte sottolineato di non aver condiviso le scelte dell’ormai ex mister del Napoli.

A succederlo nell’incarico fu Walter Mazzarri, con il quale il presidente partenopeo sperava di poter dare una scossa all’ambiente, soprattutto dal punto di vista del morale, ma così non è stato. Dopo pochi mesi dal suo ritorno nel capoluogo campano, ed un nono posto a pari punti con il Torino decimo infatti è arrivato l’esonero anche per lui.

A darne l’ufficialità è proprio il club azzurro, che attraverso un comunicato ufficiale ha deciso di rendere nota la notizia. De Laurentiis avrebbe già trovato il nome del sostituto, ovvero Francesco Calzona, attualmente commissario tecnico della Slovacchia, che ha già ricevuto l’ok per il doppio incarico, per lui un contratto fino a giugno, una mossa con la quale la proprietà spera di salvare la stagione e riuscire ad ottenere una ormai difficilissima qualificazione in Champions League.