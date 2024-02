Roma-Feyenoord, dove vederla in chiaro in TV e gratis in streaming

Ecco dove si potrà assistere all’attesissima sfida europea tra la squadra di De Rossi e gli olandesi di Slot

Giovedì 22 febbraio andrà in scena una partita fondamentale per la stagione della Roma vale a dire il ritorno dei playoff di Europa League contro il Feyenoord. Un match da dentro e fuori che vedrà solamente una delle due squadre proseguire il percorso europeo.

Al De Kuip nelle gara d’andata il match era terminato 1-1 con un gol per tempo, entrambi di testa, prima di Paixao per il Feyenoord e successivamente targato Romelu Lukau, una certezza quando si parla di gare europee. Un match affrontato con il giusto approccio dai giallorossi nel primo tempo, salvo poi calare nella ripresa ma senza mai rischiare più di tanto la sconfitta.

Un pareggio che, considerando l’ormai nota regole dei gol in trasferta azzerati, trasforma il ritorno all’Olimpico in una gara secca. Nella scorsa stagione, sempre in Europa League ma ai quarti di finale, il match d’andata era terminato 1-0 per gli olandesi mentre il ritorno 2-1 ai tempi regolamentari per poi assistere al poker giallorosso che regalò la Roma di Mourinho un posto tra le migliori quattro.

Ecco dove vedere la partita

Questa volta si tratta ancora dei playoff, praticamente un sedicesimo di finale, ma la posta in palio è comunque alta. Abbandonare l’Europa prima di marzo potrebbe far subire un pesante contraccolpo psicologico. Per questo De Rossi ha chiesto uno sforzo sia alla squadra che al pubblico che riempirà al completo l’Olimpico al gran completo.

Per chi non potrà assistere alla sfida direttamente allo stadio, potrà comunque fare il tifo da casa senza abbonamenti. Infatti, Roma Feyenoord verrà trasmessa in chiaro su Tv8, sul canale otto del digitale terreste. Inoltre potrà essere vista comodamente anche in streaming sul sito di Tv8. Una grande notizia che permetterà a tutti di poter assistere a questo big match europeo.