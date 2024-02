Roma-Feyenoord, UFFICIALE: ha saltato l’allenamento

Roma-Feyenoord si avvicina e la squadra giallorossa è tornata al lavoro a Trigoria dopo la trasferta di Frosinone. De Rossi deve fare i conti con una nuova assenza a Trigoria.

La Roma dopo il successo esterno ai danni del Frosinone è tornata subito a lavorare a Trigoria. Ritmi serrati per la squadra giallorossa, con Daniele De Rossi atteso dal primo appuntamento da dentro o fuori da tecnico romanista. Il banco di prova decisivo è rappresentato dalla sfida al Feyenoord, in programma giovedì sera allo stadio Olimpico. Si riparte dall’1-1 dell’andata, maturato allo stadio De Kuip di Rotterdam, in palio c’è l’accesso agli ottavi di finale di Europa League. L’allenatore giallorosso deve fare i conti con uno stop a Trigoria, ha saltato l’allenamento.

Dopo esser tornata al successo in campionato, vincendo la seconda trasferta consecutiva, la Roma attende nuovamente il Feyenoord. Stavolta le due squadre si contendono l’accesso agli ottavi di finale di Europa League, con la sfida d’andata in Olanda che si è chiusa sull’1-1. La squadra giallorossa dovrà sfornare una prova di livello per superare l’ostacolo europeo rappresentato dalla squadra di Arne Slot, che nella sfida d’andata ha dovuto fare a meno di diverse pedine nell’undici titolare. La situazione dell’infermeria romanista vede solo due giocatori fermi ai box, il lungodegente Tammy Abraham ed il difensore ivoriano Evan Ndicka, fresco vincitore della Coppa d’Africa.

Roma-Feyenoord, giallorossi al lavoro a Trigoria: ancora fermo ai box Ndicka

Ed anche nella sessione odierna il difensore ex Eintracht Francoforte è rimasto fermo ai box. Il numero 5 giallorosso ha già saltato la sfida tra Roma e Frosinone ed ora difficilmente recupererà in vista della sfida da dentro e fuori con il Feyenoord. Oltre all’attaccante britannico è stato assente nelle scorse ore anche Evan Ndicka nella seduta di lavoro a Trigoria.

Presente Paulo Dybala, ieri rimasto in panchina a Frosinone, che ha lavorato al pari degli altri compagni più freschi. Solo scarico per chi ha giocato di più allo stadio Stirpe, come mostrato da diversi scatti sul sito ufficiale della Roma. Immagini in cui è balzata all’occhio la nuova assenza del difensore ivoriano, seguiranno aggiornamenti sulle sue condizioni.