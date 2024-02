Roma-Inter, ecco l’audio VAR del gol di Acerbi

Gol Acerbi in Roma-Inter, ecco l’audio Var che spiega la discussa decisione di Guida in occasione del primo vantaggio della squadra di Inzaghi all’Olimpico.

Una delle questioni in grado di generare le maggiori discussioni nel corso di questi ultimi giorni è stata certamente quella relativa all’assegnazione del gol di Acerbi in Roma-Inter, dello scorso sabato. Dopo un ottimo approccio da parte di El-Shaarawy e colleghi, gli uomini di Inzaghi erano andati in vantaggio proprio grazie alla rete del difensore ex Sassuolo, su un chiacchieratissimo sviluppo da calcio d’angolo.

La posizione di Thuram in fuorigioco aveva prontamente richiamato le attenzioni del VAR che, una volta aver appurato il già chiaro offside del centravanti nerazzurro, aveva esortato il direttore di gara, Marco Guida, a rivedere l’azione. Al termine di un dialogo abbastanza fitto, accompagnato dallo scandaglio delle immagini proposte dal Var, l’arbitro ha alla fine confermato la decisione presa in campo di assegnare il gol regolarmente, generando una serie di discussioni e polemiche che in questi minuti la sezione “Open Var” di Dazn ha provato a disambiguare.

Gol Acerbi in Roma-Inter, l’audio VAR e la spiegazione di Rocchi in diretta

Questo, infatti, il contenuto audio del dialogo tra Guida e la sala Var durante l’On Field Review. “Marco (Guida ndr) te la faccio rivedere perché ho una posizione di fuorigioco geografica a contatto col portiere, vieni a rivederla per favore. Questo è il momento in cui la tocca Acerbi”. La prima risposta di Guida: “Non mi sembra abbia un grosso impatto, onestamente“.

“Ti faccio vedere anche questa, al momento del colpo di testa c’è un contatto fisico però valuta tu“. La sentenza, quindi, decisiva di Guida: “Per me è goal“. Questo, invece, il commento in diretta del designatore arbitrale Gianluca Rocchi a riguardo: “Io ho sempre detto ai ragazzi che se non hanno certezza della scelta, devono esortare l’arbitro a rivederla. In questo caso Guida è molto preparato e prende una decisione corretta, anche perché il fatto che ci sia contatto fisico è vero e concettualmente è più fuorigioco che no. Quello che rende il goal buono è il fatto che il pallone vada in una direzione totalmente opposta; se il pallone fosse stato nei pressi del portiere avremmo annullato sicuramente. Il pallone va nella parte opposta e l’impatto eventuale del giocatore dell’Inter è sostanzialmente nullo e quindi il gol è reputato regolare. La situazione è comunque molto limite e in questi casi è sempre bene andare ad un On Field Review“.