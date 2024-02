Zaniolo torna in Serie A: Roma ancora a mani vuote

Calciomercato Roma, Nicolò Zaniolo sembra pronto a tornare in Serie A dopo un anno. Tris di squadre alla finestra, ma la formula lascia i giallorossi a bocca asciutta.

Le strade tra la Roma e Nicolò Zaniolo tornano ad intrecciarsi in vista del calciomercato estivo. Il fantasista venne ceduto poco più di un anno fa dalla squadra giallorossa. La firma con il Galatasaray arrivò in ritardo rispetto alla chiusura del mercato invernale in Serie A, mentre quello turco come di consueto rimase aperto oltre la data del 1° febbraio. Dodici mesi dopo l’ex numero 22 romanista torna al centro degli interessi del campionato italiano, dopo un’avventura fin qui non esaltante all’Aston Villa in Premier League.

Il trequartista ad agosto è stato ceduto in prestito all’Aston Villa, che però difficilmente al termine di questa stagione eserciterà il diritto di riscatto sul classe ’99. Finora Zaniolo ha collezionato 19 presenze, quasi tutte dalla panchina, ed appena due reti con il club inglese. La Roma osserva con attenzione l’evoluzione della carriera del suo ex numero 22, considerata la formula della cessione definitiva del fantasista al Galatasay. Dodici mesi fa Tiago Pinto, nel momento dell’addio al calciatore, aveva mantenuto il 20% della futura rivendita sulla differenza dei 16,5 milioni di euro versati dal club turco.

Calciomercato Roma, flop e ritorno in Serie A per Zaniolo: Milan e Juve alla finestra

Se i Villains sembrano destinati a rispedire al mittente il cartellino del giocatore, tornano a squillare le sirene della Serie A per il ritorno di Nicolò Zaniolo. Sembrano tre le squadre alla finestra per riportare il fantasista nel campionato italiano. Soluzione valutata dal classe ’99 anche per non perdere appeal in ottica Nazionale.

Tre le squadre alla finestra in Serie A, secondo quanto scrive la ‘Gazzetta dello Sport’. Juventus, Milan e Fiorentina sembrano pronte a cogliere la palla al balzo per riportare Zaniolo nel campionato italiano. In ogni caso la formula del ritorno in Serie A sarebbe ancora quella del prestito con il Galatasaray. Sfumerebbe così, per l’ennesima volta, la possibilità di incassare dalla cessione dell’ex fantasista giallorosso.