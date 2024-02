Altro che Mourinho, ha vinto Conte: ‘testa a testa’ e destinazione inattesa

Altro che Mourinho, nuova avventura per Antonio Conte: impresa già nel mirino e ‘vendetta’ dopo il testa a testa

La prossima estate sarà certamente contraddistinta da una certa attenzione sul fronte allenatori, destinato ad essere più che bollente al termine di una stagione che ha ancora tanto da dire. Se la passata stagione, soprattutto tra le big, non aveva permesso di registrare grandi cambiamenti, eccezion fatta per il rivelatosi disastroso addio a Luciano Spalletti in casa Napoli, nei prossimi mesi un vero e proprio valzer potrebbe toccare la nostra Serie A.

Ad essere potenzialmente coinvolta, ovviamente, resta anche la stessa Roma, reduce dall’esonero di José Mourinho a metà gennaio e fin qui distintasi per un percorso nuovo e di maggiore brio e respiro con il giovane ma tutt’altro che inesperto Daniele De Rossi. Al di là della scarsezza di esperienza in panchina, lo storico numero 16 vanta un trascorso in Serie A e una profondissima conoscenza dell’ambiente giallorosso che non poco lo hanno fin qui aiutato a calarsi nel non semplice incarico di ovviare ad un’assenza così importante.

Futuro Conte, in Germania non hanno dubbi: vuole il Bayern Monaco

Proprio nelle ore in cui il Napoli di De Laurentiis si imbatte nella singolare scelta di esonerare anche Walter Mazzarri dopo circa tre mesi di ritorno in Campania, il futuro della Roma continua a risultare ancora tutto da scrivere da questo punto di vista (e non solo). De Rossi ha sempre ammesso di volersi giocare, in modo onesto, tutte le proprie carte per conquistare una permanenza, che passerà ovviamente anche dai risultati e dai margini di miglioramento della squadra.

Ampliando lo sguardo ad una visione di insieme più universale, comunque, i tanti cambiamenti previsti in Serie A la prossima estate non hanno fin qui escluso un nome importantissimo come quello di Antonio Conte, fermo da circa un anno e accostato proprio alla stessa Roma nelle recenti parentesi. Il leccese, stando a quanto raccolto dal giornalista della Bild, Christian Falk, potrebbe, però, imbattersi in un’avventura nuova e a dir poco stimolante.

Dopo aver vinto in Italia e Inghilterra, infatti, Conte vorrebbe ripartire dalla Germania, dove avrebbe individuato nel Bayern Monaco il contesto ideale per rimettersi in gioco e dimostrare le proprie capacità e la propria indole da vincente, in un campionato dove non ha mai allenato e che rappresenterebbe per lui l’ennesima grande sfida di un’importantissima carriera in panchina.

Come già raccontatovi, la situazione in Baviera resta movimentata e un eventuale arrivo di Conte dopo Tuchel sarebbe anche una sorta di richiamo emblematico a quel famoso ma totalmente superato testa a testa tra i due allenatori nell’agosto del 2022.