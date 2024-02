Calciomercato Roma, ritorno choc alla Juve: contatti avviati

In vista di un ruolo sempre più precario all’interno dello scacchiere giallorosso, si apre la possibilità di una cessione dal sapore nostalgico

Dalla rivoluzione di DDR in campo, all’inevitabile rivoluzione della rosa a fine stagione, quando svariati nomi altisonanti dello scacchiere giallorosso andranno incontro alla scadenza del contratto e la loro posizione a Trigoria verrà messa realmente in discussione, a prescindere dal misterioso direttore sportivo in entrata.

Numerose scadenze e altrettanti posti vacanti caratterizzano il contesto giallorosso e se già al tempo di Mou alcune pedine apparentemente inamovibili si erano rivelate traballanti, ora che Daniele De Rossi ha inaugurato il concetto di ‘nessuna titolarità a prescindere, ma occhio soltanto al rendimento effettivo’, ecco che i numerosi rinnovi in forse diventano ulteriormente precari, anche e soprattutto nel caso in cui venga recapitato ai vertici giallorossi un vivo interesse da parte di altre società. Ecco che entra in scena la Juventus, che parrebbe intenzionata a riportare a Torino un ex.

Roma e Juve in contatto per Spinazzola

Secondo quanto riportato in esclusiva da Mirko Di Natale sul proprio account X (Twitter), la Juventus di Massimiliano Allegri (e chissà per quanto sarà ancora sua) avrebbe manifestato un vivo interesse per Leonardo Spinazzola, attualmente in costante ballottaggio sulla fascia sinistra con Angelino e Kristensen (che può ricoprire anche il medesimo ruolo dall’altro lato del campo). L’arrivo di Angelino dal Galatasaray ha ulteriormente messo in discussione la posizione di Leonardo Spinazzola che, complice una condizione fisica altalenante, nel corso della stagione in corso non è mai realmente riuscito ad affermare la propria titolarità.

L’avanzamento offensivo fatto compiere da DDR a Nicola Zalewski ha comunque permesso all’ex Juventus di subentrare svariate volte, mettendo in mostra quelle rinomate sgaloppate che fecero innamorare gli italiani durante l’ultimo glorioso europeo disputato. Sempre secondo Mirko Di Natale, il classe ’93 sarebbe stato al centro di un contatto informale avvenuto nelle scorse settimane tra i vertici di Roma e Juve. Dunque, nulla di ufficiale, ma i bianconeri sembrano monitorare la situazione da vicino, in attesa di manifestare definitivamente il proprio interessamento nei confronti di quello che sarebbe un sorprendente ritorno a Torino. Considerando che il rinnovo con la Roma appare sostanzialmente come una vera e propria utopia, l’esterno originario di Foligno potrebbe prendere in forte considerazione l’idea di potersi giocare le proprie carte da giocatore ormai maturo in un’altra piazza di rilievo.