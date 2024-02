Dal Milan al Liverpool, la Roma va ko: ecco l’indiscrezione lanciata in queste ore che mette all’angolo, forse, i Friedkin

Una figura importante per la Roma. Che ancora non ha sciolto le riserve per il futuro. Dopo l’addio di Tiago Pinto che ha lasciato Trigoria all’inizio del mese, ancora i giallorossi non sanno chi sarà il direttore sportivo del prossimo anno, quello che dovrà in primis decidere il futuro allenatore – magari potrebbe anche optare per De Rossi – e poi avrà un compito arduo, vale a dire quello di piazzare delle diverse plusvalenze per rimanere dentro i paletti della Uefa. Insomma, non semplice riuscire a trovare una figura così importante che possa avere le qualità che servono alla Roma.

Sono tanti i nomi che sono circolati in queste settimane e non staremo qui a riprenderli tutti. Di certo si è anche fatto il nome di Massara, ex Milan – silurato dai rossoneri lo scorso giugno insieme a Paolo Maldini – che ha già avuto nel corso della sua carriera da dirigente un’esperienza dentro Trigoria. Una figura sicuramente importante, che conosce l’ambiente giallorossa e che stuzzica molti. Non solo in Italia però Massara potrebbe continuare la sua carriera, ma secondo le informazioni riportate da The Athetic, l’ex Milan è finito nel mirino della Premier League.

Il Liverpool su Massara

La prossima estate il Liverpool sarà chiamato ad una rivoluzione: ufficiale l’addio di Klopp che si prenderà un anno sabbatico, dentro i Reds la situazione riguarda anche il direttore sportivo. E nei radar, appunto, ci potrebbe finire anche Massara, per quella che potrebbe essere un’esperienza allettante dell’ex dirigente del Milan nei prossimi mesi.

A quanto trapelato comunque, dalle parti di Trigoria non è il primo nome nella lista dei Friedkin che guardano soprattutto all’estero così come successo per Pinto. Però una scelta definitiva per il momento non è arrivata, e vedremo quale sarà l’opzione finale del club che, prima o poi, un annuncio lo dovrà fare. Senza dimenticare, infine, che l’intreccio con il Liverpool potrebbe essere doppio, visto che la Roma avrebbe cercato Edwards, che ha lasciato i Reds.