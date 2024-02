Dietrofront Huijsen: cambia di nuovo squadra

Il classe 2005, arrivato alla Roma in prestito secco dalla Juventus a gennaio, potrebbe vestire un’altra maglia

Dean Huijsen è sicuramente tra i nomi più in tendenza di questa Roma. Arrivato in punta di piedi a gennaio come semplice alternativa ai pochi difensori a disposizione di Mourinho, il classe 2005 si sta ritagliando eccome il suo spazio anche con De Rossi.

Il giovane difensore aveva già dimostrato il suo talento nell’Under 23 bianconera, debuttando successivamente sotto la guida di Allegri. Mourinho l’ha voluto fortemente così come la società, a costo di accettare un arrivo in prestito secco senza riscatto, anche se negli ultimi giorni si parla sempre di più di un piano della società per arrivare ai 30 milioni chiesti dalla Juventus.

Huijsen ha già siglato due gol con la maglia giallorossa: il primo nel 4-0 contro il Cagliari da subentrato, dopo quattro minuto dal suo ingresso in campo, mentre il secondo da titolare col Frosinone. Se già la prima rete di testa era di pregevole fattura, quella contro i ciociari è stato un capolavoro da fuori area che ha sbloccato una partita che sembrava poter riservare cattive sorprese.

Decisione a sorpresa

Secondo quanto appreso da Marca, noto tabloid spagnolo, Dean Huijsen potrebbe cambiare maglia non solo per quanto riguarda il club, ma anche per la Nazionale. Infatti, il giocatore della Roma è nato in Olanda, precisamente ad Amsterdam, ma sembra essere orientato verso la decisione di scegliere la Spagna.

Questo perché Huijsen ha iniziato a giocare a calcio proprio a Marbella, nel Costa Unida, per poi passare al Malaga all’età di 10 anni. Un trasferimento dall’Olanda alla Spagna avvenuto quando aveva 5 anni e che ha permesso ampiamente al giocatore di ottenere l’ok definitivo per l’avvio delle pratiche. Dunque si attende solo che la burocrazia faccia il suo corso, dopodiché Huijsen sarà considerato a tutti gli effetti un calciatore spagnolo.