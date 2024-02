Lascia l’Inter dopo un anno: 35 milioni e allarme Roma

Il calciomercato deve ancora iniziare, ma le mosse dei club si iniziano già vedere: ecco la situazione che riguarda anche i giallorossi

La fine del calciomercato non ha messo a tacere le voci che continuano a susseguirsi, una dopo l’altra, che tengono banco anche a Trigoria. Una cessione neroazzurra dopo appena una sola stagione nel club che potrebbe scatenare un effetto domino.

I giallorossi, prima di buttarsi a capofitto sul mercato, dovranno capire chi sarà il prossimo direttore sportivo. D’altronde Tiago Pinto ha chiuso la sua esperienza a Roma, comunicandolo alla società e alla squadra ad inizio gennaio per poi essere ufficializzato a febbraio.

Il dirigente portoghese, prima di lasciare la Capitale, ha messo a segno due acquisti in prestito come Huijsen e Angeliño più quello di Baldanzi, anch’esso un prestito ma a differenza degli altri avente obbligo di riscatto e conseguente quinquennale. Pinto ha chiuso anche un affare importante in uscita con la cessione di Viña direzione Palmerias, guadagnando otto milioni che sono stati investiti per assicurarsi proprio Baldanzi.

Intreccio di mercato: da Milano a Roma

Marko Arnautovic è sempre più lontano dall’Inter. A renderlo noto è il sito interlive.it che spiega come il riscatto dell’austriaco è già avvenuto, ma i neroazzurri vorrebbe disfarsi dell’attaccante che fin qui non ha reso quanto la società meneghina si aspettava. Solamente tre gol, uno in Champions League col Benfica e due in A contro Lecce e Salernitana.

L’Inter, che ha già praticamente chiuso l’affare Taremi per la prossima stagione, non sembra ancora soddisfatta e avrebbe messo nel mirino un altro attaccante ovvero Albert Gudmundsson. Il giocatore del Genoa è nella lista dei desideri anche della Roma, che però a questo punto dovrà vedersela con un cliente scomodo come l’Inter. Il club ligure ha già indicato il prezzo che si aggira intorno ai 30/35 milioni, cifra che appare lontana dai pensieri sia dei neroazzurri che della Roma.