Nuovi investimenti e firma biennale, c’è stato l’incontro coi Friedkin

Incontro coi Friedkin e nuovi sponsor, dopo la firma biennale la Roma continua a seguire il proprio percorso di crescita.

Arrivati a Roma in modo ufficiale poco meno di quattro anni fa, la proprietà texana ha sin da subito palesato una grande voglia di rinnovamento e crescita, provando a fare dei passi in avanti rispetto al passato e imbattendosi in una serie di scelte ed operazioni volte ad accrescere il nome e la sanità del brand.

In seguito ad una silente fase di osservazione, durante la quale Dan e Ryan avevano preferito non toccare molti tasti, in casa giallorossa sono state prontamente apportate diverse modifiche di varia natura, al netto di un modus operandi che ha sempre visto la proprietà agire in modo concreto ma poco mediatico.

La serietà e la volontà di far bene è fin qui emersa da una pluralità di scelte di non poco conto, con la punta dell’iceberg certamente rappresentata da quell’inatteso annuncio dell’approdo di José Mourinho in un anonimo pomeriggio del maggio 2021, catalizzatore di un percorso durato fino al mese scorso e che, al netto della dolorosa separazione, ha comunque permesso di registrare passi in avanti da tanti punti di vista.

I Friedkin fanno sul serio, la Roma Femminile parla chiaro: investimenti e voglia di crescere

La strada resta, comunque, di lunga percorrenza ma, anche da aspetti non unicamente legati al mondo maschile, è possibile appurare la voglia dei Friedkin di continuare ad ampliare investimenti e visibilità del brand Roma. In particolar modo, in questi anni di nuova Presidenza si sono registrati nobilissimi passi in avanti anche tra le fila della Roma Femminile, in termini sportivi e non solo.

Proprio in questa direzione vanno gli ultimissimi aggiornamenti de “Il Messaggero“, all’indomani del rinnovo biennale di mister Spugna, meritato sul campo con la vittoria di tre trofei in queste stagioni e la fresca qualificazione in Champions League per il terzo anno di fila, questa volta addirittura con otto giornate di anticipo. Alle spalle c’è però un lavoro in sordina a dir poco importante, destinato a proseguire su plurimi fronti dopo l’incontro tra i Friedkin e la dirigente Betty Bavagnoli.

Quest’ultima ha avanzato delle richieste ben precise, cui ha fatto seguito un corpo di investimenti di circa 300mila euro, con l’introduzione di nuove figure all’interno dello staff. La somma investita, in particolar modo, è servita per rendere lo Stadio Tre Fontane a norma per la disputazione delle gare di Champions League, nel pieno rispetto dei parametri richiesti dalla Uefa. Consequenziale, dunque, la crescita dell’immagine e della visibilità, testimoniata anche dall’approccio di nuovi sponsor, come non accaduto ad altre società di Serie A in ambito femminile.

La strada tracciata, anche tra le giallorosse, è dunque quella giusta e può portare a sognare in grande nei prossimi anni, con nuovi investimenti. Tra questi, va segnalata la creazione di un nuovo spazio di allenamento e preparazione alle gare per le ragazze di Spugna, che attualmente dispongono in condivisione con altre nazionali il Centro di Preparazione Olimpionica del Coni.