Allarme Dybala: esce dal campo per infortunio

Altro infortunio per la Roma, con Daniele De Rossi che si vede costretto a rinunciare anche a Paulo Dybala

Partita ancora in equilibrio quella tra Roma e Feyenoord, con gli ospiti che adesso cominciano ad arretrare in attesa degli attacchi avversari per provare a ripartire in contropiede. L’ex numero sedici giallorosso si è visto costretto a rinunciare già a Diego Llorente, uscito in barella.

Per il centrale spagnolo si pensa possa essere solo una botta, anche se il contrasto è stato molto duro. Nei supplementari però arriva anche l’infortunio di Dybala, che ha chiesto in prima persona al mister di uscire.

Roma-Feyenoord, infortunio per Dybala

Siamo nel corso del secondo tempo supplementare tra Roma e Feyenoord, con i padroni di casa che adesso cominciano ad accusare le fatiche dei tanti impegni ravvicinati.

Daniele De Rossi si è visto costretto a dover sostituire Llorente a causa di un infortunio, e nel corso della fine del primo tempo supplementare l’episodio che vede coinvolto La Joya.

L’argentino ha accusato un fastidio alla coscia ed ha fatto cenno alla panchina di voler uscire per non peggiorare la sua condizione. Il calciatore verrà sottoposto agli esami di rito per stabilire l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero.