Clausola pro Arabia Saudita: fiato sospeso Dybala

Clausola pro Arabia Saudita: tra Feyenoord e il futuro fiato sospeso per Dybala. Ecco quello che potrebbe succedere

Ieri ha parlato ad un giornale arabo sottolineando una cosa assai importante: è della Roma e si vede ancora alla Roma. Ma il futuro di Dybala è ancora tutto da scrivere, almeno stando alle informazioni che sono state riportate questa mattina da calciomercato.com. Sì, perché nonostante tutto c’è quella clausola che permetterebbe alla Joya di salutare Trigoria il prossimo anno senza nemmeno passare per una trattativa. E sappiamo che all’estero sono molti gli estimatori dell’argentino.

Ricapitolando: quando la Roma ha preso Dybala a parametro zero nell’accordo è stata inserita appunto questa clausola da 12milioni di euro per l’estero che scatterà di nuovo la prossima estate. La stessa sarà valida dal primo luglio all’ultimo giorno dello stesso mese, quindi ci sarà un poco di tempo per le formazioni intenzionate a prenderlo per preparare il denaro che serve. La stessa clausola c’è anche per l’Italia, ma in questo caso servono almeno 20milioni e la Roma la potrebbe annullare aumentando lo stipendio del giocatore. Insomma, tutti accordi per dare nel caso una via d’uscita al giocatore nel momento della firma.

La situazione di Dybala

Nonostante le parole che sono sicuramente sembrate rassicuranti c’è sempre una possibilità d’addio. Calciomercato.com sottolinea come il futuro non sia ancora deciso e che il tutto sarà assai più chiaro nel corso dei prossimi mesi. Ovvio che tutto potrebbe essere legato alla chiusura della stagione giallorossa, che punta alla qualificazione alla prossima Champions League. E proprio della Champions ieri ne ha parlato Dybala. E magari la sua permanenza dentro Trigoria potrebbe essere legata appunto alla questione massima competizione europea.

Stasera Dybala giocherà titolare nella partita che vale una grossa fetta di stagione e che permetterebbe alla Roma di prendersi gli ottavi di finale di Europa League. Perché anche se per il momento non ne sta parlando, un pensiero a Dublino dentro le segrete stanze giallorosse lo staranno facendo. Forse. Ma tutto passa da stasera. Per il futuro poi ci sarà sicuramente tempo.