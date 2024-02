Il nuovo Ds porta Xabi Alonso: Roma ribaltata

La Roma non ha ancora ufficializzato il nome del nuovo direttore sportivo dopo la rescissione consensuale con Tiago Pinto

Partita da dentro o fuori oggi per la Roma, che si gioca la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League. Dopo l’1-1 dell’andata, la squadra allenata da Daniele De Rossi cerca una vittoria che la condurrebbe nell’urna di Nyon (i sorteggi sono in programma domani alle 12). Nonostante la rincorsa Champions in campionato, i giallorossi sperano di ripetere lo straordinario percorso dello scorso anno, che li ha condotti fino alla finale di Budapest.

Due dei protagonisti di quella cavalcata fanno ormai parte della storia: José Mourinho e Tiago Pinto. Il dirigente portoghese ha lasciato il proprio incarico lo scorso 3 febbraio, ma la proprietà americana non ha ancora ufficializzato il nome del suo successore. Tra le piste di Serie A (Baccin, D’Amico, Massara e Modesto) e quelle ester (Mitchell, Vivell, Maurice, Schmadtke) sono davvero tanti i nomi accostati al club.

Attenta Roma, il Liverpool ti soffia il Ds

Una delle piste più accattivanti e più recenti conduce a Simon Rolfes. Protagonista di un’autentica scalata all’interno del Bayer Leverkusen, il 42enne è senza dubbio uno dei principali artefici della splendida annata dei tedeschi. Dopo anni di egemonia, il club dell’aspirina spera di spodestare il Bayern Monaco dal trono della Bundesliga, anche grazie alla scelta di Rolfes di affidare la squadra a Xabi Alonso.

Proprio la figura dell’allenatore spagnolo potrebbe complicare i piani di Dan e Ryan Friedkin. Secondo ‘Football Insider’, infatti, il Liverpool è pronto ad offrire il ruolo di direttore sportivo a Rolfes. Dopo quello di Jurgen Klopp, nelle scorse settimane i Reds hanno ufficializzato anche l’addio di Schmadtke. Non è un mistero che uno dei principali candidati per la panchina sia proprio l’ex centrocampista del Real.

L’eventuale ingaggio dell’attuale dirigente del Bayer potrebbe rappresentare un’arma in più nella battaglia contro il Bayern Monaco. I bavaresi ieri hanno ufficializzato l’addio di Thomas Tuchel a fine stagione e tra i candidati alla sua successione, quello che convince più di tutti è proprio Xabi Alonso.