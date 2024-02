Plusvalenza Roma: scelto il sacrificato

Calciomercato Roma, il club la prossima estate deve piazzare delle plusvalenze e visto l’andamento della stagione il sacrificato sembra scelto

La Roma sappiamo benissimo come la prossima estate abbia bisogno di piazzare delle plusvalenze importanti per rimanere dentro i paletti della Fifa. Qualcuno i giallorossi lo dovranno vendere, anche se riusciranno a qualificarsi alla prossima Champions League.

Se il campionato finisse adesso la Roma, quinta, sarebbe dentro, anche perché il ranking Uefa spinge un’altra italiana in Champions League. Ma non sono questi dei discorsi da fare in questo momento, intanto perché stasera c’è una partita importante da affrontare contro il Feyenoord che potrebbe significare molto per il futuro. Vedremo come andrà a finire alla fine. Quello che è certo, tornando al nostro di discorso, è un’altra questione: come detto i Friedkin sono costretti a rimpinguare le casse del proprio club facendo delle plusvalenze. E una potrebbe essere del cento per cento.

Calciomercato Roma, Aouar è il prescelto?

Arrivato a parametro zero la scorsa estate dal Lione, Aouar non ha trovato quello spazio che anche lui si aspettava, soprattutto perché è stato infortunato all’inizio e poi è partito per la Coppa d’Africa con l’Algeria. Da quando è tornato il campo lo ha visto pochissimo, De Rossi sembra preferirgli altri uomini e anche il 4-3-3 non sembra proprio congeniale alle caratteristiche dell’ex OL. In mezzo al campo ormai le gerarchie sono segnate e dopo i tre titolari c’è Bove, che stasera comunque non ci sarà perché squalificato.

Ecco, al momento, Aouar sembra quello maggiormente indiziato – o potrebbe esserlo – per aiutare i Friedkin e il prossimo direttore sportivo della Roma a piazzare quelle plusvalenze che serviranno la prossima estate. Sappiamo come i paletti del Fair Play Finanziario abbiano bloccato Pinto nei mesi scorsi, e si spera che lo stesso destino non debba esserci pure con l’erede del portoghese. Aouar quindi è quello che potrebbe essere sacrificato dalla società. Sarebbe un addio che porterebbe una plusvalenza completa.