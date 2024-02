Rigore negato ad El Shaarawy: social scatenati

Rom-Feyenoord, episodio dubbio in favore dei giallorossi, con il direttore di gara che ha lasciato proseguire senza intervenire

Roma-Feyenoord si sta rielando una partita decisamente più ostica di quanto ci si aspettasse. Gli ospiti sono riusciti a portarsi in vantaggio, rovinando i piani di mister De Rossi, che però è stato bravo a ricompattare la squadra e a trovare il gol del pareggio.

I giallorossi da li in poi sono riusciti a prendere in mano le redini della gara, non riuscendo però a trovare il gol del vantaggio. Circa a metà della ripresa del gioco El Shaarawy è stato atterrato in area, in un episodio che ha lasciato molti dubbi agli spettatori.

Roma-Feyenoord, episodio dubbio su El Shaarawy

La Roma è riuscita a venire fuori, riuscendo a prendere in mano le redini della gara. Tuttavia questo almeno per ora non consente ai padroni di casa di passare in vantaggio, mantenendo un equilibrio pericoloso alla fine della gara.

Un altro episodio dubbio ha suscitato la rabbia dei tifosi romanisti, quando El Shaarawy è stato atterrato in area da un avversario.

Quando pensi di averle viste tutte, ti ritrovi un arbitro capace di non fischiare rigore quando nella stessa azione c’era fallo su Elsha e Pellegrini. Imbarazzante come sempre gli arbitri in Europa #RomaFeyenoord — Alessandro Stuppia (@alestuppia93) February 22, 2024

Anche in questo caso però il direttore di gara, dopo un consulto con gli assistenti, non ha ritenuto la giocata fallosa, scatenando la reazione dei supporter di casa.