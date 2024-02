Rivoluzione Feyenoord, l’annuncio di De Rossi: “Abbiamo sbagliato”

Manca sempre meno al fischio di inizio della partita tra Roma e Feyenoord, introdotta in questi minuti da mister Daniele De Rossi in modo chiarissimo.

Diversi gli spunti toccati da Daniele De Rossi in questi minuti immediatamente precedenti il fischio di inizio della partita tra Roma e Feyenoord, valevole per l’accesso agli ottavi di finale di Europa League e rappresentante, dunque, un banco di prova di grandissima importanza al fine di quel percorso europeo che in questi anni non è mai stato disdegnato da Bove e compagni.

Certo, in panchina non è più presente una figura iconica ed emblematicamente rassicurante in termini di visibilità e conoscenza delle competizioni continentali come José Mourinho, ma i miglioramenti e il rendimento della squadra durante la gestione De Rossi hanno comunque permesso di rassicurare i tifosi, prontamente abbracciatisi intorno al nuovo allenatore della Roma, al quale hanno subito palesato vicinanza e supporto incondizionato, consapevoli della difficoltà e della delicatezza del ruolo da lui assunto.

De Rossi e l’annuncio prima di Roma-Feyenoord: “Bisogna mostrare coraggio”

Carisma e conoscenza di questa piazza sono stati, intanto, due dei fattori più emblematici ed evidenti in grado di contraddistinguere il modus operandi di Daniele De Rossi, che ha cercato di apportare modifiche importanti anche da un punto di vista del gioco e del rendimento della squadra, catalizzati dal tanto atteso ripristino della difesa a quattro.

Fondamentale, per ora, mantenere elevatissima la concentrazione sulla gara di questa sera, ormai prossima al suo principio e così introdotta dallo stesso allenatore, che ha in questi minuti parlato ai microfoni di Sky Sport.

“Prepariamo sempre un approccio forte, pur cambiando magari qualche scalata o giocatore. Cerchiamo di andare a prenderli per recuperare la palla e fare goal, è quello che poi fanno tutti. Cambia qualcosa con i loro recuperi, hanno messo davanti alla difesa un giocatore che prima era un terzino, hanno alzato il valore della squadra e la qualità“.

“La panchina e le soluzioni tattiche sono numerose, non posso lamentarmi, ci siamo tutti e i ragazzi che sono qui mi danno grandi possibilità e un grande ventaglio di soluzioni. Se non abbiamo coraggio in casa con tutto lo stadio pieno, vuol dire che abbiamo sbagliato qualcosa nel lavoro e nell’approccio al nostro lavoro. Bisogna mostrare sempre coraggio, anche fuori casa e in gare meno di cartello ma questa è una partita che rosico un po’ a non poter giocare ma proverò a guardarla e a godermela dalla panchina“.