Roma-Feyenoord, allarme sicurezza: stanno arrivando in città

Impiegate serie misure di prevenzione nei confronti dei tifosi olandesi in arrivo nella città eterna nonostante il divieto di trasferta.

Quella tra il Feyenoord e la Roma è ormai una vera e propria rivalità europea e, memore degli spiacevoli episodi che portarono alla deturpazione della Barcaccia del Bernini a Piazza di Spagna, la Questura di Roma si è mossa in anticipo per evitare ulteriori disordini.

Il ritorno dei playoff di Europa League è un “dentro o fuori” da cardiopalma e l’atmosfera che promette l’Olimpico è quella delle grandi occasioni. Nello stadio capitolino, però, non sarà presente alcun olandese a sostenere la propria formazione, a causa del divieto di trasferta ancora da scontare. Alcuni fedelissimi del Feyenoord, tuttavia, hanno deciso di partire ugualmente alla volta della capitale e le forze dell’ordine si preparano ad ogni evenienza.

Gli olandesi saranno nei pub, la Questura si prepara

L’Olimpico sarà a dir poco gremito, ma i cori e l’amore rivolti al campo saranno provenienti soltanto dai sostenitori giallorossi, gli unici autorizzati a popolare lo Stadio. Dai social network, tuttavia, sono emersi alcuni segnali di allarme per la Questura della capitale, che ha potuto constatare come circa 200 tifosi partiti da Rotterdam giungeranno nella città eterna per stare il più vicino possibile alla propria squadra. Tra storie e post sui vari social, i tifosi olandesi hanno provovato i romani. Come lo scorso anno in occasione della sfida dei quarti di finale, quando i tifosi olandesi popolarono il quartiere Monti per vedere la partita nei pub, le forze dell’ordine si preparano ad accogliere gli ospiti, per evitare la benché minima traccia di violenza.

Scontata una massiccia presenza allo Stadio Olimpico, dove saranno stipati 800 steward per evitare che vi siano infiltrazioni con biglietti fasulli o sotterfugi simili. La polizia impiegherà ben 1100 poliziotti per prepararsi ad ogni evenienza, distribuendo strategicamente i propri uomini tra la zona dello Stadio Olimpico, il centro storico (con particolare attenzione alla zona dei pub a pochi passi dal Colosseo) e persino gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino. Insomma… l’attenzione è massima e la città di Roma sembra preparata ad ogni evenienza.