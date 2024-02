Roma-Feyenoord, tifosi furiosi con l’arbitro per il gol di Ginenez

Roma-Feyenoord, la rabbia dei tifosi giallorossi per il goal sospetto convalidato all’attaccante del Fayenoord Gimenez

La partita tra Roma e Feyenoord è la prima gara da dentro o fuori di Daniele De Rossi non solo con la Roma ma in carriera. All’andata i giallorossi sono riusciti a mettere sotto gli avversari per larghi tratti di gara, ma questo non è bastato a centrare una vittoria che avrebbe potuto dare il vantaggio del doppio risultato nella sfida di ritorno.

L’1-1 maturato a Rotterdam pone dunque l’obbligo a Pellegrini e compagni di centrare la vittoria, per cercare di emulare quanto di buono fatto la scorsa stagione sotto la guida di José Mourinho.

Il primo tempo però parte subito in salita per gli uomini di De Rossi, con un gol del centravanti del Feyenoord Gimenez, che ha scatenato la rabbia dei tifosi romanisti.

Il primo tempo parte subito male per la Roma di De Rossi, che al quinto minuto dopo un’azione abbastanza fortuita si trova in svantaggio a causa della deviazione vincente del centravanti della formazione olandese Gimenez.

La rete arriva dopo una carambola che ha visto il pallone sbattere forse sul braccio dell’attaccante avversario, ma l’arbitro è stato di un avviso diverso, convalidando il gol.

UEFA is corrupt!!! How was that Gimenez goal not handball!!! #RomaFeyenoord #UEFAMafia — Sidharth Jeewan (@sid_heart_fs) February 22, 2024

Su Twitter i supporter capitolini hanno fatto sentire la loro voce, inveendo contro la Uefa e contro il direttore di gara. I replay sembrano dar ragione all’arbitro, tuttavia questo non ha risparmiato l’arbitro, non ritenuto all’altezza per la gestione della gara finora.