Scambio con l’ex “bidone”: la Juve fa felice la Roma

Scambio con quello che fino allo scorso anno era considerato un bidone. In questo modo la Juventus fa felice la Roma

Sono molte le squadre che iniziano a programmare la prossima stagione. Anche la Roma dovrebbe in ogni caso iniziare a pensarci, ma al momento dentro il club dei Friedkin manca il direttore sportivo. L’addio di Pinto ancora non è stato colmato ma la sensazione è che manchi davvero poco alla nomina. In tutto questo, comunque, si parla anche di quelli che potrebbero essere i movimenti giallorossi. E si parla, soprattutto, di quello che potrebbe essere il futuro di Huijsen, il difensore olandese che i giallorossi hanno preso in prestito secco dalla Juventus lo scorso gennaio.

Fino al momento si dice che i bianconeri non abbiano aperto in nessun modo né alla possibilità di un nuovo prestito e nemmeno di un passaggio a titolo definitivo a Trigoria. Ma oggi TuttoSport in edicola sottolinea come Giuntoli si stia muovendo verso un altro difensore – anche lui accostato alla Roma nel corso degli anni passati – che va in scadenza con la Fiorentina. E che potrebbe prendere la via di Torino con lo scambio.

Calciomercato Roma, via libera per Huijsen?

Il nome è quello di Martinez Quarta con la Juve che potrebbe giocarsi la carta Arthur per portarlo alla Continassa. E dopo aver preso anche Djalò, che ancora non ha debuttato, allora i bianconeri anche per via del poco spazio che potrebbero regalare a Huijsen il prossimo anno potrebbero “ammorbidire” la situazione, andando quindi incontro, o magari anche aprendo un poco, a quella che sembra essere una netta volontà della Roma si trattenere il giocatore.

Manca ancora molto all’estate, e ci sono degli obiettivi da raggiungere, ma questa idea anche in caso di qualificazione alla prossima Champions League dei giallorossi potrebbe “aiutare” la Juve a dare il via libera. Dalle parti di Trigoria ci sperano, ovviamente. Ed è un discorso che si potrebbe realmente intavolare un poco più avanti.