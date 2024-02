Tegola per De Rossi: Llorente esce in barella

Tegola per Daniele De Rossi, che durante la gara con il Feyenoord ha perso uno dei suoi titolari, ovvero Diego Llorente uscito in barella

Tante, forse troppe difficoltà in questa ultima parte di gara per gli uomini di De Rossi. La Roma si era trovata costretta a rimontare il gol su carambola di Gimenez, riuscendo prima a trovare il gol del vantaggio e poi riuscendo a mantenere le redini della gara.

Questo però non ha consesso alla squadra di trovare il gol del vantaggio, mettendo a rischio la qualificazione. La stanchezza adesso comincia a farsi sentire, così come i primi cali fisici, e a rimetterci è stato Diego Llorente, costretto ad uscire dal campo in barella.

Llorente sostituito per infortunio, la situazione

Qualificazione ancora a rischio per la Roma di De Rossi, costretta ad un impiego di energie extra per provare ad ottenere la qualificazione. A rendere tutto ancora più complicato per il tecnico romanista ci ha pensato l’infortunio di Diego Llorente, costretto ad uscire dal campo in barella.

Il difensore spagnolo è stato protagonista di un durissimo scontro aereo, che lo ha visto avere la peggio, costringendo i sanitari all’ingresso in campo.

Il calciatore è stato portato dunque fuori e verrà sottoposto agli esami di rito che riveleranno l’entità di un eventuale infortunio.