Totti, reunion in campo: la foto fa impazzire i tifosi

Totti, la reunion in campo che fa impazzire i tifosi. Peccato che però non si tratti di un campo di calcio. Ecco quello che è successo

Francesco Totti ha lasciato la Roma da un poco di tempo ma il pensiero di molti è che prima o poi tornerà dentro Trigoria. Il suo percorso si è interrotto in maniera brusca con la vecchia società ma per il momento di contatti con i nuovi proprietari non ce ne sono stati. Mourinho lo ha chiamato più volte, ma dall’altra parte, cioè quella dei Friedkin, mai c’è stato per ora un contatto o una telefonata. O forse non è uscita fuori.

Nel frattempo il capitano – sì, perché sempre capitano è rimasto – si è dedicato ad altro. Ha aperto la sua agenzia e inoltre si è dedicato pure ad uno sport che tanto successo sta avendo. Quel Padel che piace anche a De Rossi, pizzicato un paio di anni fa proprio al Foro Italico a seguire il campionato mondiale, e che vede anche Totti adesso protagonista del Word Legend Padel Tour. Una reunion romanista da impazzire.

Totti, la reunion è clamorosa

Francesco Totti e David Pizarro da una parte, Vincent Candela insieme a Christian Vieri dall’altra. Questa la sfida di padel andata in scena oggi al ‘Word Legend Padel Tour’, il torneo in corso in questi giorni e che toccherà Dubai, Barcellona, Parigi, Roma, Riyad e Miami con diversi campioni del calcio. Tra questi ci sono anche Luca Toni, Javier Saviola, Dida, Esteban Cambiasso, Tomas Locatelli, Dario Marcolin e Lucas Biglia.

Tre romanisti tutti in una foto insieme a Vieri, un altro che si è appassionato in maniera clamorosa a questo gioco. De Rossi non può andare più a giocare, stasera è impegnato in qualcosa che ha un valore decisamente diverso. Ma la foto pubblicata sui social è bellissima, tanto romanismo in una notte dove, quel romanismo, serve elevarlo alla massima potenza.