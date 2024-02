Calciomercato Roma, riscatto europeo e niente addio

La Roma conquista gli ottavi di Europa League superando il Feyenoord ai calci di rigore. Il riscatto nel torneo continentale vale la riconferma per la prossima stagione: cessione più lontana.

Il play off di ritorno in Europa League sorride alla Roma di Daniele De Rossi. Eliminato l’ostacolo Feyenoord, con i giallorossi che si confermano bestia nera della squadra di Rotterdam, grazie alla lotteria dei calci di rigore. I tiri dagli undici metri finalmente sorridono al team giallorosso, che tra poche ore conoscerà l’avversario da affrontare negli ottavi di finale della competizione continentale. Il riscatto europeo apre a nuovi scenari in chiave calciomercato in casa Roma, ora la cessione sembra un capitolo chiuso.

La storia si ripete, la Roma si sbarazza del Feyenoord dopo una doppia sfida ad alta intensità, risolta dalla lotteria dei calci di rigore. A prendersi la scena è stato ancora una volta Mile Svilar, decisivo con due parate su Hancko e Jahanbakhsh dagli undici metri. I giallorossi vanno avanti in Europa League ed oggi conosceranno l’avversaria da affrontare negli ottavi di finale della competizione continentale. Daniele De Rossi supera il primo banco di prova da dentro o fuori come allenatore giallorosso, con tanti calciatori che si sono messi in vetrina.

Calciomercato Roma, Zalewski decisivo dal dischetto: cessione più lontana

Ha rubato la scena Mile Svilar, che in versione supereroe è volato tra i pali parando due calci di rigore decisivi. L’ex Benfica è riuscito a ribaltare gli equilibri dopo l’errore di Romelu Lukaku, compiendo due parate complicate dagli undici metri, mentre a risolvere la contesa è stato il rigore finale di Nicola Zalewski.

L’ex Primavera si è presentato freddissimo dagli undici metri, facendo esplodere di gioia lo stadio Olimpico. Rete decisiva per il passaggio del turno in Europa League e che può avere risvolti importanti in ottica calciomercato estivo in casa giallorossa. Come evidenzia la ‘Gazzetta dello Sport’, il classe 2002 di Tivoli, con il calcio di rigore che spedisce la Roma agli ottavi di finale, conquista anche la riconferma in vista della prossima stagione, mentre nei giorni scorsi si era accesa la pista Fiorentina per il giovane giallorosso.