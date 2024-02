Dal Brighton a De Rossi, Totti dice tutto: “L’ha sostituito al meglio”

Le parole di Francesco Totti poco dopo i sorteggi di Europa League che hanno abbinato la Roma al Brighton di De Zerbi. Ecco quanto dichiarato dall’ex capitano.

Sarà il Brighton di Roberto De Zerbi a sfidare la Roma nel doppio impegno valido per gli ottavi di finale di Europa League. Una sfida interessante tra un tecnico che si sta lanciando adesso come De Rossi, e un altro che visto come fa giocare le sue squadre sarebbe già entrato nel mirino delle big d’Europa.

De Rossi e De Zerbi si stimano – gira sui social una loro foto insieme pure a Guardiola – e hanno molte idee simili su come vedere il pallone. Per la Roma, comunque, non sarà una partita semplice. L’Urna di Nyon poteva essere sicuramente meno benevola, comunque. Insomma, un match tutto da vivere. E così come riportato da Sport Mediaset, anche Francesco Totti, al momento impegnato nel World Legend Paddle Tour tra una partita e l’altra ha commentato il sorteggio.

“Il Brighton sarà un avversario ostico, preparato, allenato da un italiano che conosce il nostro calcio. In Inghilterra sta facendo molto bene, quindi c’è un 50% di possibilità di passare come di esser eliminati” ha detto Totti. Che poi ha commentato anche l’avvio di De Rossi sulla panchina della squadra che loro hanno amato, che amano, e che ameranno per sempre.

“Penso che Daniele sia entrato bene e sia riuscito subito a sostituire al meglio Josè Mourinho. Roma è una piazza particolare da allenare, tuttavia credo che lui stia facendo molto bene. In questo momento deve pensare alla Roma che al paddle ci penso io. Ho appena finito di giocare qui al World Legend Tour, una competizione molto importante che ci consente di rivedere tanti vecchi compagni, ma soprattutto di tenerci in allenamento così da farci ricordare come eravamo prima”.