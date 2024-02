Sorteggio Europa League: l’avversaria della Roma

La Roma conosce oggi l’avversaria agli ottavi di finale di Europa League, dopo la qualificazione ai rigori contro il Feyenoord

Dopo la qualificazione ottenuta ai rigori contro il Feyenoord, la Roma ha iscritto il proprio nome nel novero delle squadre presenti oggi a Nyon. A partire dalle 12, ci sarà il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League, che si disputeranno il 7 e il 14 marzo. Il cammino verso la finale di Dublino è ancora lungo, ma oggi viene svelato il primo ostacolo sul percorso europeo.

Le uniche certezze sono che non sarà l’Atalanta, visto che ancora non si possono incontrare squadre della stessa nazione, e che la Roma disputerà la gara di andata in casa non essendo in prima fascia. Tra le teste di serie ci sono molti squadroni, che sarebbe meglio evitare.

Sorteggio Europa League: ecco l’avversaria della Roma

Ecco la composizione completa delle due fasce:

TESTE DI SERIE:

Brighton (Inghilterra)

Bayer Leverkusen (Germania)

Liverpool (Inghilterra)

Rangers (Scozia)

Slavia Praga (Repubblica Ceca) Villarreal (Spagna)

West Ham (Inghilterra)

Atalanta (Italia) *

*La squadra di Gasperini non può ancora incontrare una società della stessa nazionalità: da escludere, per ora, possibili incroci con Roma e Milan.

NON TESTE DI SERIE:

Roma (Italia)

Sparta Praga (Repubblica Ceca)

Marsiglia (Francia)

Sporting CP (Portogallo)

Benfica (Portogallo)

Milan (Italia)

Friburgo (Germania)

Qarabag (Azerbaigian)

Il risultato dei sorteggi

Sparta Praga (Repubblica Ceca) – Liverpool (Inghilterra)

Marsiglia (Francia) – Villarreal (Spagna)

Roma (Italia) – Brighton (Inghilterra)

Benfica (Portogallo) – Rangers (Scozia)

Friburgo (Germania) – West Ham (Inghilterra)

Sporting Lisbona (Portogallo) – Atalanta (Italia)

Milan (Italia) – Slavia Praga (Repubblica Ceca)

Qarabag (Azerbaigian) – Bayer Leverkusen (Germania)