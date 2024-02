Dybala via dalla Roma, destinazione choc: “Lo sa benissimo”

Paulo Dybala continua a calamitare diversi spifferi di calciomercato: il nodo clausola non è stato ancora sciolto definitivamente. L’annuncio sul suo futuro.

Grazie ad un super Mile Svilar la Roma è riuscita a strappare il pass per gli ottavi di finale di Europa League. Nonostante la prova incolore di alcuni suoi interpreti, i giallorossi sono riusciti a centrare l’obiettivo. La compagine di De Rossi, però, dovrà ora essere brava a catalizzare tutti i suoi sforzi sui prossimi impegni tra campionato ed Europa League.

La conquista di un posto in Champions, infatti, ridisegnerebbe in maniera importante anche le strategie di mercato della Roma. Tra partenze e innesti, infatti, si prospetta un’estate bollente sotto questo punto di vista. Non saranno pochi i nodi da sciogliere, a cominciare dalla situazione relativa a Paulo Dybala. L’argentino è infatti legato ai capitolini da un contratto in scadenza nel 2025 e da una clausola rescissoria dal valore di 13 milioni di euro che si attiverà nel mese di luglio. Uno scenario da monitorare con estrema attenzione e che potrebbe ribaltare clamorosamente le carte in tavola.

Dybala-Roma, l’annuncio a Radio Radio: “Senza Champions potrebbe andar via”

Intervenuto nel corso di Radio Radio, il giornalista del Corriere dello Sport Roberto Maida ha toccato diversi argomenti. Uno di questi è stato proprio la situazione relativa al numero 21 della Roma. Nel corso della sua ultima intervista rilasciata al quotidiano Al Arabi Al Jadeed, infatti, l’argentino ha dichiarato di vedersi ancora alla Roma. Sul tema si è espresso Maida, che ha puntualizzato:

“Se sarà nella Roma del futuro? Penso proprio di no. Credo che questa intervista non sia proprio casuale, visto dove è stata rilasciata. Sa benissimo che in Arabia è molto popolare. Ci sono stati sondaggi lo scorso anno. Ho l’impressione che se la Roma non dovesse centrare l’obiettivo Champions potrebbe decidere di andar via. Ha una clausola talmente bassa che per certi mercati Dybala è ancora un enorme lusso. Dybala in due anni ha parlato mi sembra soltanto due volte e soltanto a media esteri. E sempre in determinati momenti“.