“Juve bloccata da Szczesny”: Di Gregorio-Roma, l’annuncio che svela tutto

Nel corso della diretta Twitch di TV PLAY ha parlato l’agente di Michele Di Gregorio, accostato a diverse big di Serie A. Ecco quanto riferito.

Protagonista di una stagione che definire sopra le righe sarebbe solo e soltanto un eufemismo, Michele Di Gregorio ha calamitato l’interesse di diverse big di Serie A alle quali direttamente o indirettamente è stato accostato.

Tra queste figura anche la Roma, che però deve prima risolvere la questione legata al nuovo direttore sportivo per poter eventualmente intavolare una trattativa concreta. La concorrenza per i giallorossi, però, sarebbe eventualmente folta. Negli ultimi giorni, ad esempio, sembrava poter prendere quota il possibile bingo Di Gregorio-Juventus. Alla ricerca di un erede di Szczesny, i bianconeri avrebbero cominciato a tessere la tela con il Monza per capire la fattibilità dell’operazione. Intervenuto nel corso della diretta Twitch di TV PLAY, l’agente di Di Gregorio, Carlo Alberto Belloni, ha fornito un’interessante chiave di lettura delle ultime ed insistenti voci sul futuro del suo assistito.

Di Gregorio fa impazzire la Serie A, l’agente: “Costa 20 milioni di euro”

Belloni ha spiegato infatti come il suo desiderio sia quello di non “muovere” Di Gregorio in un altro campionato, ribadendo come la sua valutazione si attesti sui 20 milioni. A proposito dell’interessamento della Juventus, l’agente dell’estremo difensore ha rimarcato infine la presenza di Szczesny, legato ai bianconeri da un contratto in scadenza per un’altra stagione.

Ecco quanto riferito a TV PLAY: “Ci sono state delle chiacchierate con alcuni club per il mio assistito Di Gregorio. Alla Juventus c’è Szczęsny che ha un altro anno di contratto a 6.5 milioni di euro all’anno ed è difficile che possano prendere in considerazione altre strade. Per il futuro del ragazzo preferirei tenerlo in Italia e non all’estero, perché andando in Inghilterra, ad esempio, avrebbe step differenti, anche se la Premier League attira sempre chiunque. Di Gregorio ha un particolare affetto per l’Inter per il fatto che è cresciuto lì, ma non è tifoso dell’Inter. Da quando è uscito contrattualmente dai nerazzurri non c’è altro se non una piccola percentuale su una futura rivendita“.

Belloni ha poi chiosato, rispondendo alle voci relative ad un eventuale trasferimento del suo assistito alla Roma o al Napoli: “Non ho parlato né con Roma né con il Napoli. I giallorossi non hanno ancora un direttore sportivo ufficiale, mentre i partenopei penso che abbiano altre priorità in questo momento. Prezzo? Verosimilmente può essere ceduto intorno ai 20 milioni di euro, il problema è che poche squadre in Italia hanno quella forza di spesa”.