Non solo Conte, nuovo esonero e gran ritorno Mourinho: si infittisce il valzer di panchine destinato a poter toccare anche la Roma e la Serie A.

Se è vero che le attenzioni principali di quest’ultimo periodo sono prontamente state rivolte alle questioni di campo e a quell’insieme di impegni che ha coinvolto la Roma da poco ereditata da De Rossi, è altrettanto giusto evidenziare come non stiano mancando focus relativi alle tante decisioni attese prossimamente in quel di Trigoria.

Restano numerosi, infatti, gli aspetti da disambiguare in vista dell’apparecchiamento del prossimo futuro, destinato ad intrecciarsi ovviamente con il presente e con quanto sarà raccolto da De Rossi e la sua squadra nel corso di questa parentesi centrale e importantissima di stagione, sia in Serie A che Europa League.

Fino a qualche mese fa, come si ricorderà, si registrava una certa dialettica in casa Roma tra una fetta di piazza anelante ad un rinnovo di Mourinho e chi, invece, riteneva necessario un cambiamento a ciclo finito. La mossa ponderata dai Friedkin a metà gennaio, con l’allontanamento anticipato da Trigoria dello Special One, ha spostato dunque il focus su nuovi aspetti e dettagli, come testimoniato anche dalle curiosità e dalle attese dei tifosi rispetto alle decisioni relative a De Rossi. Come mai nascosto dallo storico numero 16, infatti, il nuovo allenatore sta cercando di dare tutto sé stesso per il presente ma anche per ritagliarsi quei giusti margini di conferma per il futuro.

Nuovo esonero in Premier, anche Conte e Mourinho per il post Ten Hag

Troppo importante la chance per la propria carriera, soprattutto alla luce di quel legame viscerale e fortissimo da lui costruito con il mondo Roma nel corso della sua gloriosa parentesi professionale da calciatore, esauritasi in quasi tutta la sua interezza nella Capitale. Anche la vicenda De Rossi, dunque, pare destinata a intrecciarsi con quel valzer di panchine che riguarderà il nostro campionato e tante altre realtà europee in estate, alla luce dei tanti cambiamenti in seno a numerose e nobili realtà italiane e non solo.

A destinare una certa attenzione negli ultimi giorni era stata, ad esempio, la vicenda legata alla posizione di Tuchel al Bayern Monaco, chiosata per ora con l’ufficialità di un accordo per un addio anticipato di un anno a fine stagione. Numerosi, frattanto, i nomi accostati ai bavaresi, tra cui quelli di Antonio Conte e, in un primo momento, José Mourinho, finiti però nel mirino anche del Manchester United.

A riferire di questo interessante scenario è il giornalista turco, Ekrem Konur, che ha evidenziato come presso le fila dei Red Devils si stiano valutando i margini per un eventuale esonero a fine anno di Ten Hag, in discussione praticamente in quasi ogni singolo momento di questa complicata stagione dello United.

Tra i possibili sostituti, come si legge, ci sarebbero proprio Conte e Mourinho (il cui rapporto con la Roma si concluderà ufficialmente il 30 giugno), oltre che a Zinedine Zidane e Roberto De Zerbi, prossimo avversario di De Rossi in Europa League e unico allenatore che in estate figurerà ancora sotto contratto tra quelli nominati.