Partita rinviata, c’è il comunicato UFFICIALE

Partita rinviata grazie all’empatia dimostrata da una società, che ha accolto la richiesta di posticipare un appuntamento del campionato per via di una tragedia

Qualche raffica di vento, un piccolo incendio la cui origine è ancora avvolta nel mistero e la tragedia è servita… Due interi palazzi divorati dalle fiamme non hanno lasciato scampo ad almeno quattro vittime, rimaste intrappolate nei propri appartamenti.

Le valutazioni sono ancora in corso e la conta delle vittime prosegue tra una lacrima e l’altra. Il rivestimento isolante in poliuretano avrebbe tragicamente velocizzato il processo di propagazione delle fiamme. Una tragedia che ha scosso un paese intero, spingendo i vertici della squadra di riferimento della città in questione ad appellarsi all’empatia di quelli che sarebbero dovuti essere gli avversari in campionato nel weekend,

Il Granada accoglie la richiesta del Valencia

Domani, sabato 24 febbraio, alle grazie all’empatia dimostrata dagli avversari, Granada e Valencia non si affronteranno nella ventiseisima giornata de la Liga.

Il Granada ha accolto la richiesta di rinvio del Valencia e, come riportato sul canale X(Twitter) di El Chiringuito TV, informerà la RFEF e LALIGA della decisione.