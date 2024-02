Penalizzazione e squalifiche UFFICIALI: stop fino al 2026

Penalizzazione e squalifiche UFFICIALI: quello che è successo è incredibile. Stop per 3 giocatori fino al 2026

L’ennesima aggressione ad un direttore di gara. In un campionato giovanile, con annesso intervento delle forze dell’ordine che hanno dovuto scortare l’arbitro, probabilmente giovanissimo, fino all’uscita del paese. Tutto messo nero su bianco sulla decisione del giudice sportivo che ha deciso di andare giù in maniera pesante e anche giustamente. Squalifiche, punti di penalizzazioni in classifica e ammende.

La partita in questione è quella del campionato Under 17 della provincia di Vibo Valentia, in Calabria. La sfida quella tra il Paravati e l’Academy Costa degli Dei. Nel comunicato ufficiale si legge che “al 36º minuto del secondo tempo, a seguito di un provvedimento disciplinare” un calciatore della società Paravati “dalla panchina, lanciava due bottigliette di plastica piene di acqua che colpivano entrambe il direttore di gara alla nuca”. L’arbitro non se l’è sentita di andare avanti e ha deciso di sospendere il match e qui il putiferio.

Penalizzazione e squalifiche UFFICIALI, mano pesante del giudice

Sì, perché nel momento in cui stava entrando nello spogliatoio è stato aggredito non solo da chi già lo aveva colpito, ma anche da altri giovanissimi che lo hanno accerchiato: schiaffi, calci, e frasi minacciose e irriguardose. Solamente l’intervento delle forze dell’ordine hanno portato in salvo il direttore di gara che ha anche deciso di andare al pronto soccorso e si è preso 4 giorni di prognosi.

Da qui la decisione del giudice sportivo, che ha deciso per tre squalifiche fino al 30 giugno del 2026, altre 4 squalifiche fino al 21 marzo di quest’anno e infine anche una penalizzazione di sei punti alla squadra in questione nella classifica del campionato Under 17 provinciale, un ammenda di 200 euro e anche la sconfitta per 3-0 a tavolino. Non è la prima volta, purtroppo, che vi raccontiamo dei fatti del genere, e nonostante anche in altre occasioni siano arrivate delle sanzioni così importanti, nulla è cambiato. E la sensazione, purtroppo, e che leggeremo anche diverse volte situazioni del genere.