Penalizzazione e svendita immediata, ecco Lukaku

Cessioni milionarie per evitare la catastrofe, coinvolta anche la Roma e Lukaku. Il Chelsea ha fretta, ecco cosa sta succedendo.

La stagione della Roma è tornata in queste ultime settimane nuovamente nel vivo, con il ripristino di quegli impegni europei che, nel corso dell’ultimo triennio, hanno visto i giallorossi onorare nel migliore dei modi le competizioni continentali, rasentando in quel di Budapest un trionfo potenzialmente storico, da diversissimi punti di vista.

Come ammesso dallo stesso Bryan Cristante nella conferenza alla vigilia della partita con il Feyenoord, resta elevata la voglia di imbattersi in una nuova cavalcata in Europa League, al netto della consapevolezza di dover fronteggiare squadre di qualità e valore sempre più nobile, dopo aver battuto, non senza timori e difficoltà, i soliti uomini di Slot.

Intanto, la sentenza odierna da Nyon ha assegnato a De Rossi l’incrocio con l’amico e collega De Zerbi, per un doppio incontro con il Brighton in occasione degli ottavi di finale. L’obiettivo, ovviamente, resta quello di ragionare step by step, attenzionando di volta in volta gli ostacoli che si frapporranno sul cammino italiano e continentale di Bove e compagni, non meno concentrati anche su quel percorso in Serie A finalizzato alla risalita in classifica per il tanto agognato piazzamento in Champions League.

Addio Lukaku per evitare guai, il Chelsea già lo sa: cessioni milionarie

L’eco di un risultato del genere, soprattutto alla luce delle recenti difficoltà incontrate dalla Roma, avrebbe una valenza tutt’altro che trascurabile, anche da un punto di vista economico. Eventuali introiti legati all’accesso alla massima competizione UEFA fungerebbero, infatti, da grande coadiuvante per una società ben consapevole di dover andare incontro a numerosi cambiamenti in estate, anche tra le fila della squadra, oltre che dirigenziali.

Eventuali scelte di mercato, comunque, potrebbero intrecciarsi anche con situazioni e vicende extra-Roma, oltre che con le ponderazioni di una coppia allenatore-direttore sportivo ad oggi non ancora disambiguata in vista delle prossime stagioni. Resta d segnalare, comunque, il report di Football Insider, che ha evidenziato in queste ore come il Chelsea possa andare incontro ad una massiccia serie di cessioni per evitare il peggio.

Come noto, i club di Premier devono dimostrare di non aver superato la somma massima di 105 milioni di perdite nel corso dell’ultimo del triennio: ne sa qualcosa l’Everton, vistosi decurtare dieci punti in classifica in seguito al bilancio che ha dimostrato un eccesso di quasi 20 milioni di dollari rispetto al tetto fissato. Sponda Blues, non sono ancora stati presentati i bilanci ufficiali, ma a preoccupare sono ovviamente i recenti investimenti che, come ricorda anche il The Athletic, si attestano sul mezzo bilione.

Fondamentale, come si legge, l’imbattersi dunque in una serie di cessioni, con Football Insider che rimarca come il Chelsea sia disposto a rinunciare anche ad alcuni dei suoi giocatori più importanti, incassando somme che permettano di edulcorare una situazione finanziaria potenzialmente preoccupante.

Da chiedersi, quindi, se tutto ciò possa avere delle ripercussioni anche sul futuro di Lukaku, attualmente in prestito e la cui permanenza potrebbe essere confermata previo l’esborso di una cifra di almeno 30 milioni di euro. Non pochissimi per un club come la Roma, sulle cui prossime decisioni su tale fronte potrebbero, chissà, dipendere anche aperture e diplomazie con la società londinese, la cui cogenti necessità andrebbero a giustificare cambiamenti o maggiori lassità nelle pretese economiche.