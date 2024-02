Roma-Brighton, UFFICIALI data e orario: biglietti già in vendita

Roma-Brighton, ufficiali data e orario. Ecco quando si giocherà il match dell’Olimpico e i biglietti sono in vendita

Il Feyenoord è già il passato. Adesso c’è il Torino ma i tifosi della Roma pensano al Brighton di De Zerbi, prossima avversaria della truppa di De Rossi negli ottavi di finale di Europa League. Una sfida affascinante, una di quelle che possono rendere unico il cammino europeo della formazione capitolina.

Oggi il sorteggio non è stato comunque benevoli, visto che gli inglesi stanno dimostrando di essere una formazione sempre in crescita, che gioca bene, e che cerca sempre di mettere in pratica un calcio propositivo. Sì, concede anche abbastanza, ma ci sarà tempo per De Rossi – che oggi è tornato a lavoro a Trigoria – di prepararla sotto l’aspetto tattico. Intanto la Uefa ha reso note ufficialmente le date e gli orari del match.

Roma-Brighton, ecco quando si gioca

Roma-Brighton si giocherà all’Olimpico il prossimo 7 marzo, quindi tra due giovedì, con fischio d’inizio alle 18:45. Il ritorno è previsto per la settimana successiva, sempre di giovedì, in questo caso il 14 del prossimo mese, con fischio d’inizio alle 21. Insomma, in casa si gioca di tardo pomeriggio a differenza di quanto successo ieri.

Due date fondamentali per la Roma, due date fondamentali per De Rossi che può ulteriormente far alzare il livello della sua squadra. Intanto i biglietti sono già in vendita sui canali ufficiali giallorossi. E il sold out non è nemmeno quotato dai bookmaker. Dopo gli oltre 67mila di ieri sera, si preannuncia un’altra serata per cuori forti, per gente che ha due colori nel cuore e che è pronta a spingere un gruppo verso un ulteriore impresa.