Roma, trauma cranico per Llorente: l’esito della tac a Villa Stuart

Roma-Feyenoord, lo scontro di gioco ha obbligato Diego Llorente ad abbandonare la gara a pochi minuti dalla fine del secondo tempo. Il responso della tac

Apoteosi Roma. Grazie alla vittoria sofferta ma meritata conquistata ai rigori contro il Feyenoord, Svilar e compagni hanno strappato il pass per gli ottavi di finale di Europa League. Grande la soddisfazione in casa giallorossa per l’obiettivo raggiunto, maturato al termine di una battaglia durata oltre 120 minuti e decisasi soltanto ai rigori.

Nonostante diversi cambi obbligati, De Rossi è riuscito a trovare nuova linfa dalla panchina. A pochi minuti dalla fine del secondo tempo regolamentare, ad esempio, Diego Llorente è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Dopo un violento scontro di gioco con Hancko, il difensore è rimasto a terra per qualche minuto, salvo poi essere portato fuori dal rettangolo verde in barella. Dopo aver trattenuto il fiato per qualche secondo, lo stadio ha salutato con sonori applausi l’uscita dal campo di Llorente, che è stato subito portato a Villa Stuart per svolgere gli esami del caso.

Ricoverato per il trauma cranico, Llorente è stato immediatamente sottoposto ad una tac alla testa che ha dato esito negativo. Le condizioni del difensore spagnolo verranno chiaramente valutate con estrema attenzione anche nel corso delle prossime ore. L’impatto con il terreno di gioco è stato molto violento e, seppur sempre cosciente, il difensore era molto provato. Ad ogni modo la tac alla testa è risultata negativa. Vi forniremo ulteriori ragguagli quando ci saranno ulteriori novità in tal senso.