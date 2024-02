Il danno oltre la beffa, mazzata UFFICIALE: sconfitta a tavolino e penalizzazione

Quanto successo ha letteralmente del clamoroso e rischia di compromettere in maniera importante il loro cammino in campionato. La ricostruzione.

Non sono pochi gli episodi a sfondo razzista che, purtroppo, nelle ultime settimane hanno fatto parlare di sé. In Serie A e negli altri campionati il messaggio d’inclusione e di integrazione portato avanti dalle politiche degli ultimi anni vengono sistematicamente bypassate e camuffate da qualcosa che non il tifo non ha nulla a che fare.

La sensazione di trovarsi nuovamente difronte ad un episodio di questo genere si è materializzato anche in una gara dei Giovanissimi Under 14. L’Alsenese, infatti, nel corso della gara con l‘Academy Moretti ha deciso di ritirare la squadra quando mancavano pochi minuti prima del triplice fischio perché, secondo una prima ricostruzione, i suoi calciatori avrebbero sentito insulti razzisti arrivati dai giocatori avversari. Il condizionale, però, è d’obbligo dal momento che nel referto del direttore di gara non c’è alcuna traccia della vicenda.

Sconfitta a tavolino UFFICIALE per l’Alsenese: nessun insulto razzista nel referto

Non si tratta di un particolare fine a se stesso. Il Giudice sportivo, infatti, basandosi proprio sul referto del direttore di gara non ha deciso di punire l’Academy Moretti, anzi. Punita per il fatto di aver lasciato il campo anzitempo, l’Alsenese non solo ha perso il match a tavolino, ma si è anche visto togliere un punto in classifica.

Di seguito il comunicato: “Letto il referto arbitrale dal quale si evince che al 26º del secondo tempo il dirigente accompagnatore ufficiale Patelli Luca provvedeva a ritirare la squadra dal terreno di gioco ordinando alla stessa di rientrare negli spogliatoi rinunciando al proseguimento della gara che al momento dell’interruzione vedeva la SOC. ACADEMY MORETTI in vantaggio per 2 – 1, tutto ciò premesso, ai sensi dell’art. 53 comma 2 delle N.O.I.F., si assumono i seguenti provvedimenti: vittoria alla società ACADEMY MORETTI con il punteggio di 3-0 e penalizzazione di un punto in classifica alla società ALSENESE”.