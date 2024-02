Nuovo infortunio in allenamento: UFFICIALE, salta Roma-Torino

Si avvicina Roma-Torino, posticipo della ventiseiesima giornata in programma allo stadio Olimpico. Arriva un nuovo infortunio in allenamento, ecco il report ufficiale.

La squadra giallorossa vuole continuare a guadagnare terreno nella corsa al piazzamento in Champions League, ed attende allo stadio Olimpico il Torino di Juric. Entrambe le squadre sono scese in campo giovedì scorso, con la Roma che ha giocato anche i tempi supplementari in Europa League contro il Feyenoord. I granata invece sono stati battuti dalla Lazio, prima sconfitta per i piemontesi nel 2024. E non mancano problemi per quel che riguarda l’infermeria delle due squadre, particolarmente affollata quella del Torino.

Daniele De Rossi può gestire le forze dei suoi in vista del posticipo casalingo contro il Torino. Dopo i 120 minuti europei contro il Feyenoord, risolti dalla lotteria dei calci di rigore, ci possono essere diverse sorprese dal primo minuto allo stadio Olimpico lunedì pomeriggio. In forte dubbio la presenza di Diego Llorente, che dopo la sfida di Europa League è stato tenuto sotto osservazione per un duro colpo subito alla testa. Non è escluso un turno di riposo anche per Paulo Dybala e Romelu Lukaku, con Baldanzi e Azmoun che scaldano i motori. Chi deve fare i conti con diversi infortuni è Ivan Juric, che perde un altro giocatore dopo lo stop in allenamento.

Roma-Torino, infortunio ufficiale per Tameze: stop in allenamento

Salterà Roma-Torino il centrocampista Adrien Tameze, già in dubbio nel recupero di giovedì contro la Lazio. L’ex Hellas Verona era poi entrato in campo a gara in corso. Ora il centrocampista, che fin qui ha collezionato 21 presenze in campionato, finisce nuovamente ai box.

L’ex Hellas Verona è stato frenato da un infortunio muscolare ed ora le sue condizioni andranno monitorate dallo staff sanitario granata. Di sicuro salterà la sfida alla Roma, ecco il report ufficiale sul sito del Torino: “Adrien Tameze ha riportato durante l’allenamento di ieri un interessamento distrattivo di basso grado al bicipite femorale destro. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio.” L’assenza del centrocampista va a sommarsi a quelle dei difensori Schhurs e Buongiorno, mentre dovrebbe esserci Ricardo Rodriguez.