Roma e Juventus chiudono il sipario: saluta tutti e vola in Arabia

Roma e Juventus chiudono il sipario: saluta tutti e va in Arabia Saudita. Anche se forse qualcosa nei prossimi mesi potrebbe cambiare

Ci sono dei calciatori che non l’avvento in panchina di Daniele De Rossi hanno decisamente cambiato atteggiamento in campo. Un segnale che forse prima qualcosa non andava. Di certo Pellegrini e Spinazzola hanno alzato il livello delle proprie prestazioni, questo è sotto gli occhi di tutti.

Ma se il primo è il capitano e ha un contratto in scadenza molto in là nel tempo, discorso diametralmente opposto può essere fatto per l’esterno difensivo, che ieri sera fin quando ha avuto fiato è stato uno dei migliori in campo. Spinazzola ha un contratto in scadenza alla fine della stagione e stando alle parole del suo agente, venute fuori ormai un poco di tempo fa, non ci sono possibilità per un rinnovo. Si è parlato molto – anche a gennaio – di un suo possibile passaggio in Arabia Saudita ma così non è stato. E in questo momento è assai probabile – salvo clamorosi colpi di scena – un addio a parametro zero.

Calciomercato Roma, altro che Juve: Spinazzola in Arabia

Nei giorni scorsi, inoltre, si è parlato anche una certa insistenza di un ritorno alla Juventus. Spinazzola infatti prima del suo passaggio alla Roma era a Torino dove stava disputando al netto dei problemi fisici che hanno costellato la sua carriera, delle buone annate. Ma nel merito di questa possibile operazione di mercato ha parlato oggi Momblano, il giornalista che segue da vicino le vicissitudini bianconere che ha detto la sua durante il programma Juventibus.

“Visto che girava questa notizia su Spinazzola vi posso dire 0%. Interessa all’Arabia – ha confermato lo stesso – e non mi risulta una concreta pista che riguarda la Juventus. Anzi direi che è proprio da escludere”. Insomma, il futuro di Spinazzola potrebbe essere dall’altra parte del Mondo. A meno che in questi ultimi mesi, magari continuando a giocare con regolarità e su buoni livelli, non strappi un (difficilissimo) rinnovo. Staremo a vedere cosa succederà.