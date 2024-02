Giuntoli ha scelto lui: autostrada Juve, destinazione Roma

Calciomercato Roma, le mosse di mercato della Juventus si incrociano in maniera osmotica con quelle dei giallorossi. Effetto domino immediato.

Reduce dal sofferissimo successo casalingo ottenuto contro il Frosinone, la Juventus ha ripreso la marcia in campionato. Con l’obiettivo quarto posto come meta principale di questo campionato, i bianconeri hanno cominciato a sondare anche diversi profili in ottica mercato per la prossima estate.

Ed è qui che i progetti della “Vecchia Signora” si intersecano in maniera profonda con quelli della Roma. Nonostante il rebus irrisolto rappresentato dalla figura che andrà a prendere le redini di Tiago Pinto, ai giallorossi continuano ad essere accostati diversi profili. Per la difesa ma non solo. Il discorso portiere, ad esempio, merita una degna considerazione. L’esplosione di Svilar, certificata anche e soprattutto dalla magica notte contro il Feyenoord, ha inevitabilmente ribaltato le strategie per la stagione corrente. Ciò nonostante si prefigura un’estate molto importante per il futuro della porta della Roma. Non è un mistero, infatti, che una delle priorità dei capitolini sia l’acquisto di un nuovo estremo difensore in grado di giocarsi il posto con Svilar. Un binomio che, almeno in teoria, metterebbe il lucchetto alla porta della Roma per almeno qualche anno.

Calciomercato Roma, da Di Gregorio a Carnesecchi: l’assist della Juventus è irripetibile

Proprio in quest’ottica Juve e Roma potrebbe ritrovarsi avversarie sul mercato o, almeno indirettamente, inguaribili alleate. Ma andiamo con ordine. Sia ai giallorossi che ai bianconeri piacciono due profili emergenti come Di Gregorio e Carnesecchi.

L’agente dell’estremo difensore del Monza ha spiegato come la valutazione del suo assistito si orienti sui 20 milioni. Per adesso, però, non sono arrivate proposte concrete né dalla Juve (che deve risolvere il nodo Szczesny) né da Napoli o Roma. Ecco perché Giuntoli sta lavorando parallelamente anche su altri profili. A tal proposito occhio all’ultimo punto effettuato da calciomercato.it in merito alle strategie di mercato della Juve tra i pali.

Stando a quanto riferito, infatti, oltre al prolungamento di Szczesny con annessa spalmatura, l’altra priorità dei bianconeri si chiama Carnesecchi. L’estremo difensore dell’Atalanta ha deciso di cambiare agente ed è seguito con molto interesse da “Madama” che, laddove dovesse affondare il colpo con i bergamaschi, lascerebbero la strada spianata agli altri club per Di Gregorio. Consapevole comunque delle difficoltà dell’operazione, a quel punto la Roma avrebbe un avversario in meno nella corsa all’affidabile estremo difensore del Monza, reduce da una stagione molto importante tra le fila dei brianzoli.