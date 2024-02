Roma-Torino, recupero totale per De Rossi: ritorna titolare

Meno uno a Roma-Torino, con il tecnico giallorosso che può cambiare diverse pedine dal primo minuto all’Olimpico. Dopo il recupero completo, ora De Rossi può rilanciare un titolare.

La Roma è reduce dalle fatiche europee contro il Feyenoord. L’ennesima sfida alla squadra olandese è stata risolta dai giallorossi al termine della lotteria dei calci di rigore, che hanno visto Daniele De Rossi festeggiare con i suoi l’accesso agli ottavi di finale di Europa League. Dopo 120 minuti vissuti ad alta tensione, domani pomeriggio arriva il banco di prova Torino allo stadio Olimpico. Riflettori puntati sui cambi di formazione che adotterà l’ex Capitano romanista, con un pieno recuperato che può tornare titolare dal primo minuto, non accade da cinque mesi.

Daniele De Rossi, che tra poco parlerà in conferenza stampa a Trigoria, può dosare le forze della Roma in vista della sfida interna al Torino. Anche la squadra granata è scesa in campo giovedì sera, venendo sconfitta in casa dalla Lazio, ma non ha il peso dei trenta minuti dei supplementari giocati dai giallorossi. Ivan Juric deve fare i conti con diverse assenze tra difesa e centrocampo, mentre DDR può concedere un turno di riposo a diversi protagonisti in casa Roma. In attacco possono partire dalla panchina sia Lukaku che Dybala, con Azmoun e Baldanzi che scaldano i motori per una chance dal primo minuto. A centrocampo resta il dubbio Pellegrini, osservato speciale dallo staff sanitario a Trigoria, mentre in difesa mancherà Diego Llorente, dopo un duro colpo subito contro gli olandesi.

Roma-Torino, turnover De Rossi in difesa: chance per Smalling da titolare

Dal primo minuto, in caso di turno di riposo anche per Gianluca Mancini, sembra pronto a rivedersi Chris Smalling. L’ultima partita da titolare del centrale britannico è datata ad inizio settembre, poi il buio totale con l’infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi fino a Frosinone.

E, secondo quanto scrive quest’oggi Il Romanista, l’ex Manchester United sembra pronto per tornare da titolare in vista di Roma-Torino. Al suo fianco potrebbe esserci uno tra Ndicka e Huijsen, vedremo quali saranno le scelte finali di Daniele De Rossi.