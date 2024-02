Bomba RAI, Lukaku-Roma al punto di svolta: scelta fatta sul futuro

L’ultima indiscrezione sul futuro di Romelu Lukaku è arrivata nel corso della diretta RAI. Non ci sono più dubbi a riguardo.

Partito inizialmente dalla panchina nel corso della gara contro il Torino, Romelu Lukaku ha scacciato i fantasmi delle ultime scialbe prestazioni offrendo un assist di pregevole fattura al terzo gol di Dybala. Protagonista di una seconda parte di stagione sottotono, l’attaccante belga continua ad essere al centro di molte indiscrezioni di mercato.

Atterrato nella Capitale con la formula del prestito secco, salvo clamorosi colpi di scena Romelu Lukaku ritornerà al Chelsea. Secondo quanto evidenziato dal giornalista Rai Marco Conterio nel corso della diretta “Calcio Totale”, le chances legate al riscatto di Lukaku sarebbero ormai ridotte al lumicino. Sebbene i Blues sembrino disposti ad abbassare le iniziali richieste da 40 milioni di euro avanzata nella scorsa estate, la Roma non avrebbe alcuna intenzione di riscattare a titolo definitivo l’acquisto di Big Rom. Al massimo, secondo Conterio, si potrebbe ridiscutere di un’eventuale trattativa Roma-Chelsea a bocce ferme nel corso dei prossimi mesi, a ben altre condizioni. Dopo il 30 giugno, però, le strade della Roma e di Lukaku saranno destinate a separarsi. Staremo a vedere se ed eventualmente in quale modo si potrebbero creare le condizioni per un nuovo affare.

Il futuro, però, può attendere. Lukaku è chiamato adesso a prendersi la squadra sulle spalle e trascinarla in una seconda parte di stagione nella quale la compagine di De Rossi ha bisogno delle spalle larghe di Big Rom.