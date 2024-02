Conte in Serie A, fuori una: già scelto il nuovo allenatore

Conte in Serie A, fuori una: da quelle parti hanno scelto il nuovo allenatore dopo essere andati davvero vicini alla chiusura

Conte vicino al Napoli. Così pare. E l’accordo tra il presidente De Laurentis e il tecnico pugliese secondo le informazioni che sono state riportate da calciomercato.it sarebbe stato vicinissimo. Quello economico era già stato trovato – e anche un accordo davvero importante – ma poi le cose non sono andate per il verso giusto per quanto riguarda le strategie del mercato.

E questo è stato l’aspetto che ha chiuso la possibilità di vedere l’allenatore sulla panchina azzurra: De Laurentiis, che poi ha virato su Mazzarri, aveva posto una condizione importante: “Un meeting per concordare gli obiettivi sul mercato e a quel punto far scattare il rinnovo di contratto” che sarebbe dovuto esserci al termine di questa stagione. Una cosa che Conte non voleva, è evidente, anche perché “solo al coniugarsi delle volontà su come migliorare la rosa, il triennale da 8 milioni a stagione sarebbe diventato effettivo”. Sì, perché i soldi erano quelli, un triennale ricchissimo, uno di quelli che fanno la differenza.

Conte in Serie A, il Napoli su Farioli

Ma i due non hanno trovato un accordo e adesso per la panchina azzurra il favorito è Farioli del Nizza con Conte che rimane libero sul mercato e che è tentato dalla Juventus, dal Milan e dal Bayern Monaco. In tutto questo si è parlato come sappiamo anche della Roma, soprattutto dopo le parole del tecnico in un’intervista televisiva dove spiegava che gli sarebbe piaciuto lavorare in una piazza come quella capitolina, ma dopo l’esonero di Mourinho è arrivato De Rossi, e le cose per il momento stanno prendendo una bella piega.

Senza dubbio il nome di Conte anche per le prossime stagioni è da tenere in considerazione, soprattutto se i Friedkin decidessero di cambiare alla fine dell’anno. Il futuro di De Rossi per il momento non si conosce, visto che ha firmato solamente fino al termine della stagione e la sensazione è che tutti passi da una qualificazione alla prossima Champions League. Vedremo quello che succederà, ma la pista Napoli-Conte in questo modo si può definire tranquillamente e definitivamente chiusa.