Dalla Roma al Liverpool, manca solo l’annuncio

Mentre i ragazzi di DDR si preparano ad affrontare il Torino di Juriç, giungono aggiornamenti sul misterioso successore di Tiago Pinto

La Roma di Daniele De Rossi si prepara ad affrontare il Torino di mister Juriç, in un match dal sapore di strenua lotta per la zona Europa League/Champions, che rischia di rappresentare fin troppo in ottica classifica, a causa del traffico presente dal sesto posto in giù. Roma, Lazio, Fiorentina, Napoli e Torino sono racchiuse in soli cinque punti, andando dalla sesta alla decima posizione sul tabellone. Si potrebbe definire una prova del nove per DDR, che sembra credere realmente alla possibilità di riprendere l’Atalanta, attualmente al quinto posto e a cinque punti di distacco.

All’interno di questo affascinante quadro di ottimismo e eccitazione per una Roma sorprendentemente efficace e gradevole da vedere, si inserisce un tema piuttosto delicato, che pesa e non poco sul futuro del club capitolino. A poche settimane dalla chiusura del mercato invernale, Daniele De Rossi continua a godersi i colpi di coda compiuti agli sgoccioli dell’avventura di Pinto nella città eterna, ovvero l’approdo di Tommaso Baldanzi e Angelino tra le fila giallorosse. Tra la soddisfazione per i due gustosi doni del ds portoghese e l’eccitazione per la vera e propria rinascita della Roma sotto la gestione DDR, il peso della persistente assenza di un nuovo direttore sportivo è andato scemando tra un’esultanza e l’altra. Tuttavia, il tema rimane aperto e inizia a farsi piuttosto urgente.

Il Liverpool entra a gamba tesa sul DS, la Roma resta a guardare

Al netto di quello ciò che appare come un contesto indubbiamente risanato dall’entusiasmo della rivoluzione De Rossi, è difficile evitare di preoccuparsi nel momento in cui si pone lo sguardo alla fine della stagione, quando verranno al pettine una serie di situazione controverse. Svariati contratti in scadenza e la stessa panchina di DDR da valutare. Insomma… arrivare preparati a giungo appare come una priorità, per evitare di ritrovarsi con l’acqua alla gola in estate e, di conseguenza, iniziare la stagione 24/25 svuotati di una necessaria serenità. In tal senso prosegue senza soluzione di continuità la ricerca dell’erede di Tiago Pinto.

Mentre la CEO Lina Souloukou sembrerebbe spingere ancora per François Modesto (attuale ds del Monza), negli scorsi giorni vi abbiamo raccontato come si sia aperta una nuova pista, che risponde al nome di Simon Rolfes. Si tratta di uno dei “colpevoli” principali del capolavoro Bayern Leverkusen, nonché colui che ha scelto di far sedere Xabi Alonso sulla panchina dei tedeschi. Il Leverkusen attualmente può vantare ben otto punti di vantaggio sul Bayern Monaco, il che, a meno di clamorosi ribaltoni, potrebbe significare la vittoria del campionato per la coppia Rolfes-Alonso.

E’ qui che entra prepotentemente in scena il Liverpool. I reds, proprio come i giallorossi, sono ancora alla ricerca di un direttore sportivo e, le recenti voci che avvicinano la figura di Alonso alla panchina del club inglese, fanno facilmente intendere come il Liverpool potrebbe tentare la doppietta, scippando al Leverkusen le due star artefici dell’impresa in Bundes. Difatti, come riportato su Football Insider, sembrerebbe che Rolfes occupi attualmente il primo posto nella lista di possibili nuovi ds del Liverpool. Le fonti di Football insider danno come favoriti, nei rispettivi ruoli, proprio Alonso e Rolfes, i quali sono cerchiati in rosso nei taccuini dei reds. La riconferma del forte interesse per Rolfes da parte dei vertici britannici, rischia di allungare ulteriormente la ricerca dei Friedkin per un post Pinto.