Dalla Roma alla Juventus: irrompe Monchi

Le grandi manovre per il calciomercato estivo sono già iniziate e l’ex Monchi potrebbe condizionare le mosse della Roma

Autore di almeno due campagne acquisti da dimenticare ai tempi della Roma, Monchi la scorsa estate ha deciso di lasciare il Siviglia per cercare fortune in Premier League, accettando l’offerta dell’Aston Villa. Il dirigente spagnolo, come è noto, ama agire con largo anticipo sul calciomercato, nella speranza di chiudere il maggior numero di operazioni possibili tra giugno e luglio. Nel costruire la rosa del prossimo anno, quasi sicuramente l’ex giallorosso non conterà su Nicolò Zaniolo.

Il mancato riscatto dell’attaccante mancino dal Galatasaray priverà la Roma della percentuale sulla futura rivendita, ma questa situazione potrebbe non essere l’unico intreccio di mercato con la squadra capitolina, almeno secondo le ultime voci provenienti dalla Spagna.

Calciomercato Roma, colpo a zero per Monchi

Nella speranza di vedere i Villains in Europa o Champions League la prossima stagione, Monchi sta setacciando i mercati europei e sudamericani per reperire i rinforzi giusti un po’ in ogni ruolo. La rigida regolamentazione della Premier in materia di fair play finanziario impone tuttavia una maggiore oculatezza nelle spese e per questo il dirigente spagnolo sta monitorando con estremo interesse anche il mercato dei parametro zero.

Nel farlo, Monchi potrebbe entrare in rotta di collisione proprio con la Roma. Secondo ‘todofichajes.com’, infatti, sul taccuino del club di Birmingham sarebbe finito anche il nome di Mario Hermoso. In scadenza a giugno 2024, il difensore mancino, oltre che ai giallorossi, interessa anche a Inter, Juventus e Barcellona. Rispetto alle altre pretendenti, tuttavia, il Villa avrebbe già presentato un’offerta ufficiale al giocatore, inferiore a quelle provenienti dall’Arabia, ma superiore a tutte le proposte di rinnovo fatte dall’Atletico Madrid.

Divenuto un perno insostituibile nel sistema difensivo di Diego Pablo Simeone, Hermoso sa giocare sia da centrale di sinistra, sia da laterale mancino e proprio questa sua duttilità, abbinata allo status di free agent, lo rende uno degli elementi maggiormente corteggiati sul mercato. Anche se l’Atletico non ha ancora mollato la presa sul fronte rinnovo.