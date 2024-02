De Zerbi alla Roma: tutta la verità

De Zerbi alla Roma, svelato il segreto da parte dell’ex vice del tecnico del Brighton, avversario dei giallorossi in Europa League

Stasera la Roma gioca contro il Torino, un match scorbutico per la formazione di Daniele De Rossi contro una squadra, quella di Juric, che come i giallorossi ha ambizioni europee. Ma giovedì prossimo, il primo di marzo, la formazione capitolino sarà pure impegnata contro il Brighton, nel primo del doppio confronto contro gli inglesi di De Zerbi che l’urla di Nyon ha “regalato”.

E se adesso sulla panchina della Roma si siede DDR, c’è stato un momento in cui, a quanto pare, si sarebbe potuto sedere pure l’attuale allenatore della formazione di Premier League, che ha iniziato la sua carriera nella massima serie sulla panchina del Sassuolo prima di passare allo Shakhtar e sappiamo tutto, purtroppo, com’è andata a finire quell’avventura, chiusa in anticipo per via della guerra in quel territorio.

De Zerbi ha rifiutato la Roma

Intervistato da Radio Serie A, ha parlato Andrea Bonatti, ex secondo di De Zerbi ai tempi della sua esperienza al Darfo Boario. “Qualche anno fa eravamo a cena in centro a Brescia con le nostre mogli. Roberto mi raccontò che aveva appena rifiutato di sedersi sulla panchina della Roma. A distanza di qualche anno ci sarà questo incrocio col Brighton che sarà sicuramente bello”.

Insomma, De Zerbi sarebbe stato vicino alla panchina della Roma: la società lo avrebbe cercato ma lui – e non viene svelato il motivo – avrebbe rifiutato questa destinazione. Speriamo onestamente che si possa pentire nei prossimi giorni. E non aggiungiamo altro, perché sappiamo benissimo che cosa vorrebbe dire.