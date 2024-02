Mentre DDR & co. si prepara ad affrontare De Zerbi in Europa League, quest’ultimo ragiona sul proprio avvenire

Manca sempre meno alla resa dei conti tra la Roma di Daniele De Rossi e il Brighton di Roberto De Zerbi in Europa League, ma l’ombra della prossima stagione incombe su entrambi i percorsi professionali dei mister italiani. Si tratterà di un confronto tattico di indubbio fascino, tra una delle formazioni più acclamate d’Europa sul piano del gioco, per via delle rinomate innovazioni introdotte da De Zerbi, e la Roma di DDR, attualmente in stato di grazia a causa dell’esito temporaneamente positivo delle piccole ma significative rivoluzioni compiute dall’ex capitano della Roma.

Non è un segreto, tra l’altro, che lo stesso DDR abbia studiato da vicino l’approccio tattico delle formazioni di De Zerbi, il quale, insieme a Luciano Spalletti e Luis Enrique, ha sempre rappresentato una feconda fonte di ispirazione per il tecnico originario di Ostia.

De Zerbi “è innamorato del Milan”

Quella di Roberto De Zerbi è senza alcun dubbio una delle figure più popolari e chiacchierate degli ultimi mesi e, dal momento in cui svariate panchine di rilievo del calcio europeo si andranno a liberare a giugno, la sua permanenza al Brighton appare quantomeno improbabile. Si è fatto un gran vociare negli scorsi giorni in merito alle possibili destinazioni dell’ex allenatore del Sassuolo, ma il tecnico bresciano sembra intenzionato a stupire tutti, rifiutando alcune delle società più blasonate del mondo, per seguire il proprio cuore e le proprie origini.

Nel corso di un’intervista che vi abbiamo riportato una manciata di giorni fa, lo stesso De Zerbi aveva reso pubbliche le sue inclinazioni per il futuro e, al netto del rinomato interesse manifestato da Barcellona, Liverpool e altre piazze di indubbia rilevanza, il tecnico bresciano si è espresso senza filtri: “Il mio obiettivo è tornare ad allenare in Italia”.

Nessuna scadenza o riferimento particolare a quando avverrà questo fantomatico ritorno, ma la volontà è evidente e, considerando la gran quantità di panchine in fase di metamorfosi nella massima lega italiana, quest’estate potrebbe rappresentare da subito un’occasione ghiotta per il classe ’79. Sulle sue tracce svariate società nostrane, tra le quali spiccano la Roma (nel caso in cui DDR non venisse confermato), la Juve (Allegri sembra in uscita), il Napoli e, in particolare, il Milan. Difatti, all’interno di un editoriale su Sportitalia, Michele Criscitiello ha svelato ulteriormente i desideri di De Zerbi. L’allenatore nato a Brescia ha iniziato la sua carriera da calciatore nelle giovanili del Milan e parrebbe ancora particolarmente legato a Milanello. “Lui è innamorato del Milan”, scrive Criscitiello, che evidenzia come, dopo il Brescia, siano proprio i rossoneri ad occupare lo spazio più abbondante nel cuore di De Zerbi. La certezza, in ogni caso, è che l’attuale tecnico del Brighton non allenerà mai l’Atalanta, per la quale nutre una certa ritrosia.