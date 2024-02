Dybala-Roma, la tripletta suggella l’addio: pagano la clausola

Calciomercato Roma, non si placano le voci legate al futuro di Paulo Dybala. Sulle tracce dell’attaccante argentino è piombata una big.

Continua imperterrita la marcia della Roma di Daniele De Rossi. Grazie all’ultima frizzante vittoria ottenuta contro il Torino, i giallorossi hanno conquistato tre punti importanti che permettono loro di restare in scia del Bologna e di rosicchiare due punti all’Atalanta. Protagonista indiscusso Paulo Dybala.

Grazie ad una tripletta da capogiro l’attaccante argentino si è irresistibilmente preso le luci dei riflettori, impreziosendo una prestazione che definire sontuosa sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo. Mettendo in mostra tutto il suo repertorio, il numero 21 ha trascinato la squadra in un match dal valore specifico non indifferente. Oltre che a far parlare il campo, Dybala sta comunque calamitando l’attenzione mediatica anche in ottica futura. Legato alla Roma da un contratto in scadenza fino al 2025, per il numero 21 nel prossimo luglio si attiverà la clausola rescissoria dal valore di 13 milioni di euro. Un aspetto che sicuramente non può essere trascurato e che potrebbe mettere a rischio il prosieguo della Joya all’ombra del Colosseo.

Calciomercato Roma, dalla Spagna: l’Atletico Madrid ritorna su Dybala

A tal proposito occhio alle indiscrezioni che trapelano dalla Spagna. Secondo quanto evidenziato da masfichajes.com, infatti, sulle tracce di Dybala si sarebbe messo l‘Atletico Madrid, alla ricerca di un innesto di qualità con il quale rimpolpare il reparto offensivo.

Alla luce di un restyling che appare sostanzialmente fisiologico, i Colchoneros avrebbero messo il profilo di Dybala nella loro lista dei desideri. Il valore della clausola rescissoria non spaventa l’Atletico Madrid che, a tal proposito, avrebbe effettuato i primi sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione. A tal proposito decisiva sarà la volontà del calciatore. Accostato anche a diverse compagini saudite, Dybala non ha mai nascosto il legame profondo che lo unisce alla Roma. Sotto questo punto di vista, soltanto un’offerta irrinunciabile potrebbe far saltare il banco. Scenario che comunque, almeno per il momento, può essere procrastinato. L’obiettivo della Roma e del calciatore più tecnico dell’organico è quello di regalarsi altre soddisfazioni insieme. Al futuro ci sarà tempo e modo di pensare.